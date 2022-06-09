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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أودي S4 موديل 2023 المنافس الأقوى لمرسيدس AMG C43.. صور

أودي S4 موديل 2023
أودي S4 موديل 2023

تم رصد الجيل القادم من Audi S4 Avant وهو يختبر علنًا لأول مرة، قبل إطلاقه المتوقع في عام 2023، وتم تصميمها بشكل مشابه لطراز Audi A4 Avant، وتتميز السيارة الجديدة بشبكة أمامية أقل وأوسع، ومصابيح أمامية أقل نحافة وخط سقف أكثر زاويًا للنموذج السابق، الذي تم إصداره في عام 2017، في أزياء S4الحقيقية ، تحصل أيضًا على عوادم خروج مزدوجة مميزة.

 

أودي S4 موديل 2023

يظهر الصور من الداخل لوحة أجهزة عائمة خلف عجلة قيادة جديدة ذات قاع مربع، وتظهر أيضًا وحدة تحكم مركزية نظيفة، مما يشير إلى أن الكثير من أدوات التحكم المادية في المقصورة قد تم دمجها في نظام المعلومات والترفيه بشاشة تعمل باللمس.

 

تخلت أودي أيضًا عن محدد التروس التقليدي، وبدلاً من ذلك اختارت نظامًا جديدًا قائمًا على التبديل لعلبة التروس الأوتوماتيكية، والتي من المتوقع أن تكون إما وحدة محول عزم دوران بسبع سرعات أو وحدة محول عزم دوران ثماني سرعات.

أودي S4 موديل 2023

قالت أودي سابقًا إن علبة التروس اليدوية ذات الست سرعات المتوفرة في S4اليوم ستكون زائدة عن الحاجة كجزء من خطط لتقليل تعقيد الأجزاء، ومن المتوقع أن تحصل سيارة BMW 3 Series Touring و Mercedes-AMG C43 Estate المنافسة على ترقية لمحركها الحالي الذي يعمل بالديزل V6بقوة 342 حصانًا، بعد أن تحولت من البنزين مرة أخرى في عام 2019.

 

يميل طراز A4 Avantالقياسي الجديد للحصول على نسخة من الجيل الخامس من محرك البنزين التوربيني رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر من أودي، كما ستأتي A4أيضًا بإصدارًا محدثً من نظام التعليق الأمامي والخلفي متعدد الوصلات من الطراز الحالي، لذلك نتوقع رؤية هذا على S4 على هذا النحو.

أودي S4 موديل 2023

ستتصدر مجموعة A4المحدثة طراز RS4 Avantالهجين، وسيحتفظ بمحرك بنزين توربيني مزدوج سعة 2.9 لتر V6، لكنه يتماشى مع تلقي المساعدة الكهربائية التي سترفع إنتاجها إلى الى قوة تبلغ 444 حصانًا و 443 رطلاً قدمًا.

أودي S4 موديل 2023

تم التخطيط أيضًا لوضع RS لأداء الدفع الرباعي الكهربائي فقط مع انتقال أودي إلى خط إنتاج كهربائي بالكامل بحلول عام 2033، وستطلق سيارتها ICEالنهائية في عام 2026.

 

كما يجري تطوير سيارة A4 E-tron الكهربائية الجديدة في إنغولشتات، ومن المقرر أن تتحدى سيارة Tesla Model 3و BMW i4التي تم كشف النقاب عنها حديثًا، وهي تستند إلى بنية Premium Platform Electric (PPE) التي تم تطويرها في برنامج هندسي مشترك بين اودي وشركة بورشة الشقيقة في مجموعة فولكس فاجن.

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