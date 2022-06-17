عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عالم أزهري: الانشغال بعيوب الناس يصنع العداوة بينهم

الشيخ صفوت عمارة
الشيخ صفوت عمارة

قال الدكتور صفوت محمد عمارة، من وعاظ الأزهر الشريف، إنّ الإنسان مطالب بإصلاح عيوبه، وسيُسأل عنها قبل غيرها يوم القيامة؛ لأنه مطالب بإصلاح نفسه أولًا وسيسأل عنها قبل غيرها، ويجب عليه الانشغال بنفسه، وليس بتتبع عيوب الناس والطعن فيهم، وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه يقول: "رحم اللَّه امرأً أهدى إليَّ عيوب نفسي".

وتابع «عمارة»، خلال خطبة الجمعة اليوم، أنَّ الناس يذكرون الخطأ دائمًا، ولا يذكرون الصواب أبدًا، وعثرات اللسان توقع الإنسان في الموبقات والدركات، وتورث الحسرات والآفات، ولذلك قال الإمام الشافعي:
إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى .. ودينك موفور وعرضك صيّن
لسانك لا تذكر به عورة امرئ .. فكلّك عورات وللناس ألسن
وعينك إن أبدت إليك معايبا .. فدعها وقل: يا عين للناس أعينُ
وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى .. وفارق ولكن بالتي هي أحسنُ

وأشار «عمارة» إلى قصة هشام بن عبد الملك عندما قال للأعمش: اكتب لي مناقب عثمان بن عفان ومساوئ علي، فكتب إليه الأعمش: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، أمّا بعد يا أمير المؤمنين، فلو كانت لعثمان مناقب أهل الأرض ما نفعتك، ولو كانت لعليٍّ مساوئ أهل الأرض ما ضرتك، فعليك بخويصة نفسك، والسلام".

وأضاف «عمارة» أنّ من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره، أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه، وهذا يتضح من هذه القصة:
انتقل رجل مع زوجته إلى منزلهم الجديد، الذي كان يطل على بيت جاره، ويرتبط منزله معه بالحديقة المشتركة، وفي يوم أطلت الزوجة من النافذة، فتعجبت من اتساخ الغسيل على حبال جارتها، فتيقنت أن مسحوق الغسيل الذي تستخدمه رخيص جدًّا، وأخبرت الزوج مباشرةً أنها تظن أن زوجة الجار تشتري أرخص مساحيق الغسيل، وبدأت تردد هذا التعليق في كل مرة تنشر جارتها الغسيل، وبعد شهر، تفاجأت عندما رأت الغسيل نظيفًا، فأخبرت الزوج أن زوجة الجار تعلمت كيف تغسل الملابس؛ فقال لها الزوج إنه تمكن اليوم في هذا الصباح من تنظيف زجاج النافذة التي تنظر منها، ومن المعلوم أن الانشغال بعيوب الناس والغفلة عن عيوب النفس سبب للانتكاس، ويؤدي إلى شيوع العداوة والبغضاء بين أبناء المجتمع.

الأزهر خطبة الجمعة الازهر الشريف عالم أزهري يوم القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022

بـ 100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

حقيقة سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس

شتائم وقذف سيدات.. القبض على الإخواني بهجت صابر أثناء البث في نيويورك

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. تقارير: الاتحاد المغربي يحسم مصير خليلوزيتش

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

ترشيحاتنا

احرصوا على الرياضة بانتظام .. مجدي يعقوب يضع روشتة لحماية القلب

بكاء وخيانة وحبس .. غادة إبراهيم تفتح دولاب أسرارها على الهواء ..فيديو

عقار الظاهر المنهار.. انتشال جثة موظف بالأزهر وزوجته ونجلهما و3 آخرين

لمدة 3 سنوات.. ليفربول يوافق على رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونخ

رويترز: شركات صينية في محادثات متقدمة مع قطر للاستثمار في حقول غاز

توفيا في حادث| الهجرة تعيد جثمانيّ زوجين مصريين من أمريكا إلى القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيلم ومسلسل و3 مسرحيات .. تفاصيل أعمال محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

فيديو

محمد صبحي يعلن تفاصيل مشروعاته الفنية الجديدة.. فيديو جراف

إخواني تمنى تفشي كورونا في مصر.. كواليس القبض على بهجت صابر

تخرج للتزاوج ليلا.. عناكب تعيش على وجوه البشر.. فيديو جراف

ماذا حقق مدربو المنتخب بعد حسن شحاتة.. أرقام صادمة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ