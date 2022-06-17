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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأزمة مستمرة.. ضربة جديدة لنقص حليب الأطفال في أمريكا

نفاد حليب الاطفال
نفاد حليب الاطفال من المتاجر الأمريكية

توقف العمل في المصنع الرئيسي لحليب الأطفال في ولاية ميتشجان بسبب العواصف الرعدية الشديدة التي أثرت على استمرار العمل مما يهدد بنقص حليب الأطفال من جديد في الولايات المتحدة.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، أعلن مالك المصنع أن الإنتاج في مصنع حليب الأطفال في ميتشجان، والذي ظهر في بؤرة الاهتمام في وقت سابق من هذا العام مع أزمة نقص حليب الأطفال في الولايات المتحدة ، قد توقف مرة أخرى هذا الأسبوع. 

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أزمة عرضت حياة الرضع للخطر.. شركات حليب الأطفال ستعمل من جديد بأمريكا

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أحمد موسى: أزمة فى أمريكا بسبب نقص حليب الأطفال

ولن يكون المصنع جاهزا للعمل مرة أخرى لعدة أسابيع على الأقل، وقالت الشركة في بيان إن تعطيل إنتاج تركيبة “إيلي كير” المخصصة للرضع،نتج عن العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة التي اجتاحت الجزء الجنوبي الغربي من الولاية يوم الاثنين.

كان قد أدى الطقس العاصف إلى فيضانات في ستورجيس، المدينة التي يوجد بها المصنع ، مما تسبب في أضرار بالموقع. وبعد تقييم الموقف وأعمال الإصلاح للتشغيل من جديد اتضح أنه سيستمر في التوقف لبضعة أسابيع.

في فبراير ، تم إغلاق مصنع “ستروجيس” بسبب تلوث جرثومي في الحليب، أدى ذلك إلى نقص في أمريكا، مما أجبر تجار التجزئة على إدخال حليب الأطفال في نظام الحصص التموينية.

ويعد هذا المصنع واحد من ثلاث جهات تصنيع رئيسية في البلاد، وهو يمثل ما يقرب من خمس إجمالي إنتاج حليب الأطفال. ولا يمكن تعويض هذا النقص بسهولة عن طريق الواردات.

ومن جانبه قال أبوت إن الإغلاق الجديد لن يؤدي إلى أزمة جديدة ، وقالت الشركة إنها أبلغت إدارة الغذاء والدواء (FDA) بهذه الأزمة.

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