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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر البورصة يخسر 1% الأسبوع الماضي

صدى البلد

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 9866.75 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1854.18 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.79% ليغلق عند مستوى 2738.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.84% ليغلق عند مستوى 12171.41 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3788.60 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 16.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي.

ومثلت تعاملات المصريين 71.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 19%، وسجل العرب 9.3%.

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