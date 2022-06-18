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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| محمد الحلو يرفض تكفل الموسيقيين بعلاجه.. سعد الصغير يستغيث بمحمود الخطيب.. خطوبة مؤلف مسلسل البيت بيتى

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها ، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد الحلو وتدخل المىسيقيين، سعد الصغير يستغيث بمحمود الخطيب، خطوبة مؤلف مسلسل البيت بيتي، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

غيري أولى .. محمد الحلو يرفض تكفل الموسيقيين بعمليته الجراحية

كشفت الفنانة نادية مصطفى -عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية- تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو، بعد تعرض الأخير لجلطات في الساق.

وقالت نادية مصطفى، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن الفنان محمد الحلو، أصيبت 80% من ساقيه بالجلطات، وتم تحديد يوم الأحد له لإجراء عملية جراحية، مع أحد جراحي الأوعية الدموية.

 

حالة إنسانية.. سعد الصغير يستغيث بـ محمود الخطيب

وجه الفنان والمطرب الشعبي سعد الصغير نداء وإستغاثة للكابتن محمود الخطيب، وذلك بسبب أحد الحالات الذي حرص سعد على مساعدتها خلال حلقته في برنامج "سعد مولعها نار"، التي تذاع اليوم عبر شاشة قناة "الشمس".

 

بعد شهرين من الانفصال.. سلاف فواخرجي تظهر مع طليقها مجددًا

ظهرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، في مقطع فيديو قصير مع طليقها المخرج وائل رمضان خلال كواليس تصوير فيلم كازي روز، وذلك بعد شهرين من إعلان طلاقهما.

 

وفاة الفنان الأردني هشام هنيدي عن 76 عامًا

توفي صباح اليوم الجمعة 17 يونيو، الفنان الأردنى هشام هنيدي، عن عمر يناهز 76 عامًا، تاركًا رصيدا فنيا كبيرا في الدراما والسينما الأردنية.

 

من منزله .. أول ظهور لـ محمد الحلو قبل خضوعه لعملية جراحية

ظهر الفنان القدير محمد الحلو مؤخرًا، في صورة نشرها الشاعر هشام الجخ،  له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيها الأخير داخل منزل الأول، خلال زيارته بعد وعكته الصحية.

 

عرض فيلم بحبك لـ تامر حسني بالسينمات في موسم عيد الأضحى 2022

استقرت الشركة المنتجة لفيلم بحبك، للفنان تامر حسني، عرضه في السينمات يوم الخميس 7 يوليو المقبل، تزامنًا مع موسم عيد الأضحى المبارك,

 

هاني شاكر يدعم محمد الحلو بعد أزمته الصحية: كل التمنيات بسرعة الشفاء

حرص الفنان هاني شاكر على دعم صديقه المطرب محمد الحلو بعد تعرضه لأزمة صحية.

 

ليلى علوي تشارك صورا من تكريم رابطة إبداع العالم العربي والمهجر بفرنسا

شاركت الفنانة ليلي علوي متابعيها بعده صور لها من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" معلقة "من تكريم رابطة إبداع العالم العربي والمهجر بفرنسا قاعة مجلس الشيوخ" وترتدي جيبه قصيرة باللون الاحمر وجاكيت باللون الأحمر أيضا.

 

صالحت بيك أيامي.. مؤلف البيت بيتي يحتفل بخطبته

نشر كريم سامي -مولف مسلسل البيت بيتي- صورة.له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها خلال حفل خطوبته الليل الجمعة.

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