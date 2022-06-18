أخبار الفن| محمد الحلو يرفض تكفل الموسيقيين بعلاجه.. سعد الصغير يستغيث بمحمود الخطيب.. خطوبة مؤلف مسلسل البيت بيتى

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها ، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد الحلو وتدخل المىسيقيين، سعد الصغير يستغيث بمحمود الخطيب، خطوبة مؤلف مسلسل البيت بيتي، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

كشفت الفنانة نادية مصطفى -عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية- تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو، بعد تعرض الأخير لجلطات في الساق.

وقالت نادية مصطفى، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن الفنان محمد الحلو، أصيبت 80% من ساقيه بالجلطات، وتم تحديد يوم الأحد له لإجراء عملية جراحية، مع أحد جراحي الأوعية الدموية.

وجه الفنان والمطرب الشعبي سعد الصغير نداء وإستغاثة للكابتن محمود الخطيب، وذلك بسبب أحد الحالات الذي حرص سعد على مساعدتها خلال حلقته في برنامج "سعد مولعها نار"، التي تذاع اليوم عبر شاشة قناة "الشمس".

ظهرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، في مقطع فيديو قصير مع طليقها المخرج وائل رمضان خلال كواليس تصوير فيلم كازي روز، وذلك بعد شهرين من إعلان طلاقهما.

توفي صباح اليوم الجمعة 17 يونيو، الفنان الأردنى هشام هنيدي، عن عمر يناهز 76 عامًا، تاركًا رصيدا فنيا كبيرا في الدراما والسينما الأردنية.

ظهر الفنان القدير محمد الحلو مؤخرًا، في صورة نشرها الشاعر هشام الجخ، له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيها الأخير داخل منزل الأول، خلال زيارته بعد وعكته الصحية.

استقرت الشركة المنتجة لفيلم بحبك، للفنان تامر حسني، عرضه في السينمات يوم الخميس 7 يوليو المقبل، تزامنًا مع موسم عيد الأضحى المبارك,

حرص الفنان هاني شاكر على دعم صديقه المطرب محمد الحلو بعد تعرضه لأزمة صحية.

شاركت الفنانة ليلي علوي متابعيها بعده صور لها من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" معلقة "من تكريم رابطة إبداع العالم العربي والمهجر بفرنسا قاعة مجلس الشيوخ" وترتدي جيبه قصيرة باللون الاحمر وجاكيت باللون الأحمر أيضا.

نشر كريم سامي -مولف مسلسل البيت بيتي- صورة.له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها خلال حفل خطوبته الليل الجمعة.