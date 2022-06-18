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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لا قبلات ولا أحضان.. إلهام شاهين: حالة من السلفنة تسود المجتمع الفنى

الهام شاهين
الهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن رأيها في عدد من الفنانين الذين أثاروا الجدل فى الفترة الأخيرة بتصريحاتهم عن الفن ، والشروط التى يضعونها فى عملهم ولعل من أبرزها عدم اللمس ورفض القبلات والأحضان. 

وقالت إلهام شاهين : أصبح هناك حالة من السلفنة “السلفية" تسود المجتمع، وأعتقد أن هناك توجه ما أو أيدلوجية ما يقودها هؤلاء ومعهم بعض الفنانين الذين يحملون رايتهم بطريقة غير مباشرة، وربما يكون دون علمهم بشكل رئيسى. 

وأوضحت إلهام شاهين : ليس من المنطقي أن نرى مشاهد دون لمس كيف يتعامل الشقيق مع شقيقته أو الابن مع والدته، فضلا عن أن منذ ما يقرب من 20 عاما أصبح الكتاب يعزفون عن كتابة المشاهد الحميمية أو القبلات والأحضان فأننا نعيش حاليا فترة عصبة فى الفن. 

قضية الختان 

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن تفاصيل فيلمها الجديد “ بنات صابرة ” ، وذلك على هامش تكريمها من رابطة إبداع العالم العربي والمهجر بفرنسا أمس الجمعة 17 من يونيو الجاري.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين ، أن فيلمها بنات صابرة يتحدث عن قضية الختان ، حيث تجسد دور أم غير متعلمة لديها عدد من البنات يتوفين بعضهن بسبب الختان والزواج المبكر .

إلهام شاهين: حملت على عاتقي محاربة الفكر المتخلف ولا أخشى التهديد بالقتل

إلهام شاهين: أصبحت أتعرض للهجوم على كل جملة.. ومن يهاجمون الفن “مزقوين”

وتضيف : ألعب داخل الأحداث شخصية سيدة من إحدى القرى تدعى صابرة تقوم بالإنجاب بشكل مستمر ، حيث تتوفى واحدة من بناتها أثناء عملية الختان ، والأخرى تلحق بها أثناء وضع مولودها.

فيلم بنات صابرة 

وتتابع إلهام شاهين قائلة : فيلم بنات صابرة سوف يبعث برسائل مهمة للمواطنين ويعيطهم درسا مهما ، وهو أنهم بذلك يقضون على بناتهم ، وأن ما يحدث فى هذا الأمر ما هو إلا تخلف وغباء .

وتستكمل إلهام شاهين قائلة: حملت على عاتقي محاربة الفكر المتخلف، فقد تم تهديدي كثيراً ، ولا أخشي ما يمكن أن يحدث حتى لو واجهت الموت .

واختتمت إلهام شاهين : أتمنى أن يخرج الفيلم للنور ونبدأ تصويره قريباً، حيث انه يتعرض الى بعض العراقيل من حين لآخر.  

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