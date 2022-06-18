عملية تبادل أسرى جديدة بين روسيا وأوكرانيا

أفادت صحيفة "كييف إندبندنت"، اليوم السبت، بأن روسيا وأوكرانيا أجرتا عملية تبادل للأسرى.

وحسب الصحيفة الأوكرانية، أعادت روسيا 5 أفراد أوكرانيين أسرى إلى كييف في 18 يونيو مقابل 5 أفراد روس أسرى، وفقًا لوزارة الدفاع الأوكرانية.

وفقًا للدفاع الأوكرانية، كان قد تم أسر 4 من المدنيين المفرج عنهم أثناء القتال في منطقة كييف.

وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، قال إنه لا يستبعد استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أنه لم يتحقق أي تقدم على هذا المسار بعد.

وأضاف بيسكوف "لا يمكن استبعاد المفاوضات أبدا.. والتقدم غير موجود كالسابق".