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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضحايا شوية مرتزقة.. رد ناري من وفاء عامر على خلاف شقيقتها آيتن وريهام حجاج

وفاء عامر
وفاء عامر

تحدثت النجمة وفاء عامر، لأول مرة عن الخلاف الذي جمع بين شقيقتها آيتن، والفنانة ريهام حجاج، وجاء ذلك التعليق خلال برنامج its show time على فضائية قناة cbc.


وقالت "وفاء"، إن الخلافات التي دارت بين شقيقتها الفنانة آيتن عامر والفنانة ريهام حجاج، حدثت بسبب مرتزقة على وصفها، قائلة:" أنهم ضحايا شؤية مرتزقة كانوا ينقلون الكلام بين الطرفين من أجل حدوث خلاف كبير بينهما".

وأضافت النجمة وفاء عامر خلال حديثها لبرنامج it’s show time، إنها لا تحب تلك الخلافات والمشاحنات من هذا القبيل، وذلك بعد وصول تلك الأزمة إلى ساحة القضاء قأئلة؛ "إحنا كلنا زملاء". 
https://fb.watch/dJ-4He9rPm/

وفاء عامر آيتن ريهام حجاج

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