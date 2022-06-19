عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جونسون يصدم الجميع: حرب أوكرانيا ستكون طويلة الأمد

صدى البلد

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن على الغرب الاستعداد للتأقلم مع فكرة أن "الصراع في أوكرانيا" سيكون طويل الأمد، مشيرا إلى أن الدعم لكييف لا يجب أن يتراجع.

وكتب جونسون في مقال نشرته صحيفة "صنداي تايمز" إن الغرب "يجب أن يتأقلم مع فكرة أن الحرب في أوكرانيا ستكون طويلة الأمد"، متهما موسكو بـ"السعي لاستنزاف" الغرب.

وأضاف: "يجب على المملكة المتحدة وأصدقائنا الرد بتقديم ضمانات بأن أوكرانيا ستتمتع بالقوة الاستراتيجية للبقاء على قيد الحياة والانتصار".

وتابع: "يجب أن نحافظ على حيوية الدولة الأوكرانية، يجب على حكومة الرئيس (فلاديمير) زيلينسكي دفع الرواتب وصيانة المدارس وتقديم المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة الإعمار حيث أمكن ذلك".

وأضاف: "هذا سيتطلب تمويلا مستمرا ومساعدة فنية نحتاج إلى التخطيط لها لسنوات قادمة".

روسيا تعلن موقع القوات المرتزقة في أوكرانيا .. تفاصيل

البنتاجون تدرس إرسال منظومات صواريخ إضافية إلى أوكرانيا.. تفاصيل

كما أشار جونسون إلى "أهمية استمرار توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وتدريب أفرادها العسكريين في الدول الأوروبية".

وتابع أنه "في ظل السبل المغلقة لموانئ أوكرانيا، يحتاج الغرب إلى تطوير طرق برية بديلة لتسليم الحبوب الأوكرانية إلى دول أخرى".

ولفت إلى أن لندن "تدعم جهود الأمم المتحدة في المفاوضات لفتح ممر آمن للصادرات الأوكرانية عن طريق البحر".

وشدد على أن جميع الإجراءات المذكورة يجب أن "تعزز موقف الأصدقاء الأوكرانيين" حتى ينتهي الصراع على "الشروط التي اقترحها زيلينسكي".

واعتبر أن نجاح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "لن يجعل أوروبا مكانا أكثر أمانا للعيش فيه".

جونسون أوكرانيا كييف حرب روسيا الغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

الزمالك يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي لغياب تكافؤ الفرص| مستند

ضحايا شوية مرتزقة.. رد ناري من وفاء عامر على خلاف شقيقتها آيتن وريهام حجاج

أول تعليق من فيوتشر بعد حسم التأهل إلى الكونفدرالية.. فيديو

أخبار الزمالك| رسالة عاجلة من مجلس الإدارة .. فيريرا يعلن قائمة الديربي

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

ترشيحاتنا

جونسون يصدم الجميع: حرب أوكرانيا ستكون طويلة الأمد

ميتشو: ديربي الأهلي والزمالك مثل أهرامات الجيزة.. ولا يمكنني توقع الفائز

حسني عبدربه : الإسماعيلي يتعرض لأخطاء تحكيمية..وما حدث لطفل الاختبارات «إهانة» ..فيديو

أبرزهم ترامب .. منافسة سباعية شرسة على رئاسة الحزب الجمهوري لعام 2024

أغربها السكر البني .. حيل للتخلص من الحشرات المنزل في الصيف

زوال مسجد أولى من ظهور الفتنة.. الأزهر يحذر من التعصب الرياضي تزامنا مع مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ إلحاحها على الزواج .. رجل يقتل عشيقته بوحشية في الهند

خطير.. بحث: كتم الأسرار يضر بصحتك العقلية

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

فيل على المريخ.. اكتشاف أثري غريب على الكوكب الأحمر

فيديو

غلطت فحق أختي ونفسي تسامحني.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يتحدث لأول مرة عن الأزمة|فيديوجراف

موقف دفعها للإعتزال وارتداء الحجاب.. كيف تغير شكل الفنانة نورا

بسبب الاحتجاجات وأعمال العنف.. رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ

أغرب من الخيال.. قصة مقاضاة نجم مانشستر يونايتد لطالب مصري بتهمة العنصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ