البنتاجون تدرس إرسال منظومات صواريخ إضافية إلى أوكرانيا.. تفاصيل

تدرس وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إرسال 4 قاذفات صواريخ إضافية إلى أوكرانيا، حسب ما ذكره موقع "بوليتيكو" الأمريكي.

نقل الموقع عن مسؤول أمريكي، إن البنتاجون يدرس إرسال 4 منظومات صواريخ "MLRS" إلى أوكرانيا، و4 منظومات صواريخ من طراز "HIMARS"، مما يجعل العدد الإجمالي بأوكرانيا 8 منظومات.

وقال مسؤول: "نتوقع نقل المزيد من منظومات HIMARS والمزيد من الصواريخ الموجهة قريبًا".

وأكد أن واشنطن ستضيف منظومات صواريخ "MLRS" إلى حزمة المساعدات لأوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن الأربعاء الماضي، عن تخصيص مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أجرى بايدن مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتصالًا هاتفيًا، أبلغه خلاله تخصيص مليار دولار مساعدات أمنية لكييف.

وقال بايدن في بيان "جددت التزامي خلال المحادثة بأن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب أوكرانيا وهي تدافع عن ديمقراطيتها وتدعم سيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي غير المبرر".

وأضاف أنه أبلغ زيلينسكي أن الولايات المتحدة ستخصص مليار دولار أخرى كمساعدة أمنية لأوكرانيا، بما في ذلك أسلحة مدفعية أخرى وأسلحة دفاعية ساحلية وأنظمة الصواريخ المتقدمة التي يحتاجها الأوكرانيون لدعم العمليات في دونباس.

وأشار: "كما ناقشنا جهود الوزير أوستن في بروكسل اليوم لتنسيق الدعم الدولي الإضافي للقوات المسلحة الأوكرانية".

ولفت خلال الاتصال الهاتفي مع زيلينسكي إلى أن واشنطن ستقدم 225 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية لأوكرانيا، حيث أوضح بايدن أنها ستوجه نحو "توفير مياه الشرب المأمونة، والإمدادات الطبية الضرورية والرعاية الصحية، والغذاء، والمأوى.