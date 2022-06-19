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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لمرضى السكر.. أبرز 10 فوائد للمانجو

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فوائد المانجو.


 

فوائد المانجو..


 1. يسهم في الوقاية من السرطان


يحتوي عصير المانجو على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الهامة والضرورية للوقاية من السرطان والقضاء على الشوارد الحرة. وتُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير المانجو بشكل خاص على خفض فرص الإصابة بسرطانات البروستاتا وسرطان القولون وسرطان الثدي.


 2. يساعد في تحسين الهضم

بالعادة يُنصح بشرب عصير المانجو لتسهيل عمليات الهضم وتحفيزها والحماية من الإصابة بالإمساك، ولكن يجب الحذر لأن الكميات الكبيرة من عصير المانجو قد تُسبب اضطرابات في الهضم، مثل: النفخة، والغازات.


3. التخلص من الحموضة المزعجة

تُساعد الطبيعة القاعدية لعصير المانجو على معادلة حموضة المعدة والأمعاء، حيث من الممكن للحموضة المفرطة في المعدة أن تتسبب في الإصابة بارتجاع المعدة المريئي، وسوء امتصاص المواد الغذائية الهامة.


 4. تعزيز صحة جهاز الدوران

يُساعد عصير المانجو الطبيعي على خفض ضغط الدم الأمر الذي يُخفف من الضغط المفروض على جهاز الدوران عمومًا، ويُقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والجلطات. مع أن محتويات عصير المانجو من الحديد ليست كبيرة جدًا إلا أنها تكفي لتعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، والتخفيف من أعراض فقر الدم، مثل: التعب المفرط، وضعف العضلات.


 5. يعمل على تحسين النظر

يحتوي عصير المانجو على كميات هائلة من الكاروتينات (Carotene) وفيتامين أ، وهي عناصر غذائية هامة جدًا للنظر والرؤية عمومًا، حيث يعمل فيتامين أ كمضاد للأكسدة يُساعد على تخفيف عمليات الأكسدة الضارة التي قد تتعرض لها الشبكية.


 6. يقلل من مستويات الكولسترول

إن محتوى عصير المانجو العالي من فيتامين ج يُساعد على التقليل من مستويات الكولسترول في الجسم، كما يُساعد كذلك على حماية الأوعية الدموية من تراكم الدهنيات الضارة فيها وعلى جدرانها.


 7. يعد مفيد لمرضى السكري

عند تناول عصير المانجو الطبيعي بكميات صغيرة من قبل مرضى السكري فإن السكريات الطبيعية الموجودة في عصير المانجو تُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، نظرًا لأن هضمها في الجسم يحتاج وقتًا.


 8. يساعد في الحصول على بشرة صافية


إحدى أهم فوائد عصير المانجو الطبيعي هو قدرته على تحسين مظهر البشرة بشكل ملحوظ، وذلك إما عبر تناول العصير أو عبر تطبيق القليل من لب المانجو على مواضع البثور وحب الشباب في البشرة لمدة لا تتجاوز 10 دقائق.


يقضى على الحموضة ومفيد لمرضى السكر فوائد لا تحصى.

السرطان تحسين الهضم البشرة فيتامين ج مرضى السكر المانحو

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