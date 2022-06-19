بشير التابعي: الأهلي سيكون متوترًا أكثر من الزمالك .. وهذه توقعاتي للنتيجة

يرى بشير التابعي، مدافع نادي الزمالك الأسبق، أن الأبيض سيفوز على النادي الأهلي، في القمة ال124، والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم.

وقال التابعي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر": " حاليًا لاعبو الأهلي والزمالك يشبهون بعضهم ، لا يوجد أحد مميز".

وأضاف: "لا يوجد أحد في قمة مستواه سواء محمد مجدي أفشة أو أحمد عبد القادر، لا يوجد أحد مميز في الفريقين، وكنت سأطمئن إذا كان طارق حامد متواجدًا في وسط الملعب".

وأردف: "الأهلي سيكون متوترًا أكثر من الزمالك، لأنه خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا والمدير الفني رحل، وإذا فاز سيحل كل مشاكله السابقة، مباراة القمة مكسب لأي فريق وتحل أزمات كثيرة".

وواصل: "الزمالك سيفوز بمباراة القمة، والنادي الأهلي هو من سيحصد الدوري".

واختتم: "لكي ينافس الزمالك على لقب الدوري يجب أن يحقق المكسب في مباراة القمة".