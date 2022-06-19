تعديلات بجدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان ومناقشة خطة التنمية للعام المالي 2022/2023

تشهد الجلسة العامة للبرلمان اليوم تعديلا في جدول أعمالها حيث تمت إعادة ترتيب مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجلسات العامة الأسبوع الجاري أيام ١٩ و٢٠ و٢١ يونيو ٢٠٢٢ لتكون على النحو الآتي:

و من المقرر مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023، يومي الأحد والإثنين ١٩ و٢٠ يونيو.

و من المقرر أيضا مناقشة مشروعات القوانين الآتية يوم الثلاثاء ٢١ يونيو.

و مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. (التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة).

و كذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية و مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.