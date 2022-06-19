بسبب المثلية.. ماليزيا تقرر منع عرض فيلم Lightyear

قررت ماليزيا منع عرض فيلم “Lightyear” لتنضم الى قائمة الدول التى قررت منع عرض الفيلم فى دور العرض الخاصىة بها.

وجاء قرار دولة ماليزيا بمنع عرض الفيلم لنفس السبب الذى اعلنت عنه باقى الدول وهو احتواء الفيلم على مشهد المثيلية الجنسية وهو الأمر الذى اعتبره نوعا من الترويج لهذا الفكر الغريب على المجتمعات العربية. وذلك وفقا لموقع mashable.

تحتوي أحداث فيلم Lightyear على قبلة بين شخصية نسائية "أليشيا" تقوم بدورها الممثلة الأمريكية أوزو أدوبا، وتركز أحداثه على شخصية "باز" الذي عرض واشتهر من سلسلة أفلام Toy Story.

وأكد موقع ديديلاين الأمريكي على أن مصر من بين الدول التي منعت عرض فيلم Lightyear إلى جانب الكويت وعمان وقطر، بعدما كان مقررا طرحه يوم 16 يونيو.

واجه الفيلم أزمات كبيرة منذ مارس الماضي بعدما أزالت ديزني مشهد القبلة المثير للجدل، لكن شركة بيكسار للرسوم المتحركة كانت من بين الأصوات المتعالية والمنتقدة لهذه الخطوة ما أجبر ديزني على إعادته مرة أخرى.

وانضم فيلم Lightyear لقائمة طويلة من الأعمال التي تواجه مشكلات عرض في عدد من الدول العربية خاصة التي تنتجها ديزني، بسبب تضمن مشاهد تتعلق بالمثلية الجنسية.

ونشر موقع «الجريدة» الكويتي،أنه قد يتم منع عرض فيلم Lightyear بسبب وجود شخصيتين مثليتين ضمن الأحداث، وذلك بعد رفض «ديزني» حذف المشهد، ليكون الخيار الوحيد أمام وزارة الإعلام هو منع الفيلم، كما حدث مع عدد من الأفلام من إنتاج الشركة في الفترة الماضية، منها «ETERNALLS» بطولة أنجلينا جولي.