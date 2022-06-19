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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هاشتاج يوم الأب العالمي يتصدر تويتر

صدى البلد

دشن رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”هاشتاج “يوم الأب العالمي”، ليعبروا من خلاله عن مشاهرعم الطيبة تجاه آبائهم.

وتفاعل من خلال الهاشتاج عدد كبير من المغردين، وجاءت تغريداتهم كالآتي:

- وإني أُباهي فيك أنّك والدي فمَن ذا الذي يلومُ حين أُباهي؟" أوسَط بناته ولعُيونه نُور وضيّ".

- ربيت في حضنك على عزٍ ودلال ولا حاجةٍ في خاطري خليتها.

- أعطيتني الحب، وأعطيتني رابطة، وأعطيتني الحياة، عام جديد سعيد يا أعظم أب في العالم.

- أبي أنت أجمل شيء في الحياة.. أنت نور عيني وقلبي.

ومر أكثر من قرن على بدء الاحتفال بـ عيد الأب العالمي، الذي يوافق 21 يونيو من كل عام، وخصص هذا اليوم للآباء حول العالم في عيد مميز مثل عيد الأم تماما، وتم أول احتفال بيوم الأب العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1912 . 

بالطبع هناك قصة وراء يوم الأب العالمي واختيار يوم 21 يونيو، ويكمن السر وراء هذا اليوم في رجل أمريكي يدعى لويس سمارت دوت، فربما لا يعرف كثيرون قصة الرجل الذي كان سبباً في وجود يوم الأب العالمي.

قصة يوم الأب العالمي

تعود قصة عيد الأب إلى عام 1909 في مدينة سبوكين بولاية ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان سمارت من قدامى المحاربين في الحرب الأهلية، وكان  أباً لستة أطفال، وماتت زوجته عام 1898، فقرر أن يتفرغ لتربية أطفاله بمفرده ولم يتزوج بعد وفاة زوجته.

قصة يوم الأب العالمي

توفيت الزوجة وهي تلد آخر طفل لها، وتركت لزوجها سمارت 6 أبناء في أعمار مختلفة، وبعد مرور أعوام، كبرت سونوروا لويز سمارت، الابنة الكبرى للرجل، وكان عمرها 27 عاما، وكانت تستمع لخطبة حول عيد الأم، والمشقات التي تعاني منها الأمهات، ومن هنا رأت ما فعله والدها لها ولإخوتها الخمسة، فقررت أن تتقدم بطلب لتخصيص يوم الأب العالمي على غرار عيد الأم والاحتفال به في العالم.

قصة يوم الأب العالمي 

سخر كثيرون من فكرة عيد الأب، لكنها كافحت بكل إرادة وبدأت في تدشين حملة ناجحة من أجل قضية يوم الأب، وبدأ عملها في الظهور وحقق بعض النجاح عندما احتفلت بيوم الأب الأول في 19 يونيو عام 1910م بدعم من جمعية  Spokane Ministerial Association  ورابطة  local Young Men’s Christian Association (YMCA). 

ومن أجل الإشادة بوالدها الحنون، تمنت الاحتفال بيوم الأب في عيد ميلاد والدها 5 يونيو لكن لم يكن هناك ما يكفي من الوقت للتحضيرات، وتم الاحتفال باليوم في الأحد الثالث من شهر يونيو.

يوم الاب العالمى

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