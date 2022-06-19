الاحصاء: 25% ارتفاعاً في قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 2021

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم "الأحد" عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن لتصل إلى 915.6 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 731.7 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 25%.

وأوضح أن قيمة الصادرات المصرية للأردن سجلت 725.4 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 588.9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 23.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 190.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 142.8 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 33.2%.

أهم المجموعات السلعية المصدرة من مصر إلى الأردن خلال 2021

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 143.4 مليون دولار.

2. منتجات من خزف بقيمة 54.7 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 47.4 مليون دولار.

4. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 38.1 مليون دولار.

5. محضرات خضر بقيمة 34.3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2021

1. اسمدة بقيمة 86.2 مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 24.2 مليون دولار.

3. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 11.1 مليون دولار.

4. بن وشاي بقيمة 6.6 مليون دولار.

5. خامات معادن بقيمة 6.4 مليون دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 774.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 678.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 12.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 11.1 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 56.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 58.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.9%.

وسجل عدد سكان مصر 103.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الأردن 10.3 مليون نسمة عام 2022.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الأردن طبقــاً لتقـديـرات البعثة 920 ألف مصري حتى نهاية 2020.