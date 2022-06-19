عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل 3 طرق لقياس سكر الدم .. تعرف عليها

السكري
السكري

يجب أن يختبر معظم مرضى السكري مستويات السكر في الدم  بانتظام، يمكن أن يساعدك الاختبار المنتظم أيضًا في تجنب التعرض لمشاكل صحية طويلة المدى يمكن أن تنجم عن الحالة، مثل مرض قلبي، والسكتة الدماغية، وضغط دم مرتفع، وعالي الدهون، والعمى، ومرض كلوي، مشاكل بشرة.

طرق اختبار سكر الدم

تظهر الأبحاث أنه في الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1  أو النوع 2 ، فإن التمسك بمستويات السكر في الدم المستهدفة ومستويات HbA1c يجعل المضاعفات أقل احتمالا.

يحمي من تلف الخلايا.. علاقة البروكلي بنسبة السكر في الدم

دواء مصري لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية عند مرضى السكر.. تفاصيل

1- مراقبة الجلوكوز المنزلية التقليدية

تقوم بوخز إصبعك بإبرة صغيرة حادة تسمى إبرة الوخز، وتضع قطرة دم على شريط اختبار، ثم تضع الشريط في عداد يعرض مستويات السكر في الدم، سجل نتائج الاختبار حتى تتمكن من مشاركتها مع طبيبك، بناءً على نتائجك ، قد يضبط كلاكما نظامك الغذائي أو تمرينك أو أدويتك.

2- أجهزة قياس تختبر أجزاء أخرى من جسمك

تتيح لك بعض الأجهزة اختبار الجزء العلوي من الذراع والساعد وقاعدة الإبهام والفخذ.

قد تختلف هذه النتائج عن مستويات السكر في الدم المأخوذة من عصا الإصبع. تظهر المستويات في أطراف الأصابع التغييرات بسرعة أكبر. هذا صحيح بشكل خاص عندما يتغير السكر بسرعة ، بعد تناول وجبة أو بعد التمرين .

إذا كانت لديك أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم ، فلا تعتمد على نتائج الاختبار من أجزاء أخرى من جسمك.

3- نظام مراقبة مستمر للجلوكوز

يتم الجمع بين بعض هذه الأجهزة ومضخات الأنسولين . إنها ليست دقيقة مثل نتائج الجلوكوز باستخدام عصا الإصبع. لكن يمكنهم مساعدتك في العثور على الأنماط والاتجاهات في مستويات السكر لديك. قد تسمع أيضًا الأطباء يطلقون على هذه "أجهزة قياس الجلوكوز الخلالية". إذا اخترت هذه الطريقة ، فسيضع طبيبك مجسًا صغيرًا تحت جلدك لفحص مستويات السكر في الدم كل 5 دقائق. يرسل البيانات إلى الشاشة التي ترتديها مثل جهاز النداء لبضعة أيام.

ستظل بحاجة إلى التحقق من مستوياتك على مدار اليوم ؛ المراقبة المستمرة للجلوكوز لا تحل محل ذلك. إنه يمنح طبيبك مزيدًا من المعلومات حول الاتجاهات التي قد لا يظهرها الفحص الذاتي.

سكر الدم السكري داء السكري مستويات السكر مرضى السكري طرق اختبار سكر الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدي البلد يكشف أسباب غياب أيمن أشرف وأليو ديانج عن مواجهة الزمالك

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

بيان رسمي..رابطة الأندية ترد على شكوى الزمالك بشأن جماهير القمة أمام الأهلي

قتلوا الأب وابنه وكلبهما.. المتهمون: السبب خلاف على 15 جنيه ثمن لحام كاوتش

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

أزمة جديدة تضرب الزمالك بعد إزالة سور النادي النهري.. فيديو

موضوعات متعلقة

طريقة عمل لحمة عيد الأضحى.. الغنم والتيس الأبرز

نشرة الصحة والمرأة.. أمراض تأكل العظام ببطئ.. ووصفات أكلات مصرية وخليجية في عيد الأضحى

في اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي.. قائمة أطعمة يجب على المرضى تناولها

عادات تصيبك بضغط الدم المرتفع .. توقف عنها

نشرة الصحة والمرأة.. جمال شعبان يعلق على تصريحات حسام موافي.. ما الفرق بين الإنزيم والهرمونات

بعد تصريحات حسام موافي.. وليد هندي: الأمراض النفسية ليس لها علاقة بالتدين

متكسلش في الحر.. نصائح مهمة لممارسة الرياضة في الصيف

هل يصاب المؤمن بالمرض النفسي؟.. جمال شعبان يعلق على تصريح حسام موافي

ترشيحاتنا

فرنسا.. مؤشرات أولية بخسارة حزب ماكرون في انتخابات البرلمان

من يؤخر صلاة المغرب.. صليها في وقتها لـ3 أسباب و6 نعم

زيادة جديدة في اسعار جيلي كول راي موديل 2022.. تفاصيل

شكري: مصر ستبني منصة لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا

سامح شكري: مصر ستبني منصة لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا

بعد إحرازه 3 ميداليات لمصر.. محمود حسني: لم أجد اهتماما بما حققته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

اتأخرت على والدتي.. تفاصيل القبض على مجهول هشّم سيارة أمام استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ