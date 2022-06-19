عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خالد العناني يلتقي وزير الثقافة السعودي لبحث التعاون الأثري

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار مع وزير الثقافة السعودي

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار اليوم، الأحد، بمكتبه في مقر الوزارة بالزمالك، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له خلال زيارتهم الحالية لمصر، لبحث تعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الآثار والمتاحف.

وحضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح، المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

ومن الجانب السعودي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي، وسعادة المشرف العام للشؤون الثقافية والعلاقات الدولية الأستاذ راكان الطوق، وسعادة الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، وسعادة وكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد الكنعان.

واستهل الدكتور خالد العناني، اللقاء بالترحيب بوزير الثقافة السعودي والوفد المرافق له، مؤكداً على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والسعودية والتي تشهد تعاوناً في مختلف المجالات ولاسيما السياحة والآثار .  

كما هنأ وزير السياحة والآثار الوزير السعودي على نجاح المملكة في تسجيل عدد من المواقع التراثية السعودية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والتي كان آخرها موقع منطقة "حمى الثقافية" بنجران العام الماضي (٢٠٢١).

وخلال اللقاء، قدم وزير الثقافة السعودي التهنئة للدكتور خالد العناني على احتفالية "الأقصر... طريق الكباش" مشيدا بالنجاح الذي حققته هذه الاحتفالية.

وتطرق اللقاء لمناقشة سبل التعاون لتبادل الخبرات بين البلدين في مجال علم المتاحف وحفظ وترميم الآثار وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف. 
 

وزارة السياحة والآثار المملكة العربية السعودية وزير السياحة وزير الثقافة خادم الحرمين الشريفين الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدي البلد يكشف أسباب غياب أيمن أشرف وأليو ديانج عن مواجهة الزمالك

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

بيان رسمي..رابطة الأندية ترد على شكوى الزمالك بشأن جماهير القمة أمام الأهلي

قتلوا الأب وابنه وكلبهما.. المتهمون: السبب خلاف على 15 جنيه ثمن لحام كاوتش

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

أزمة جديدة تضرب الزمالك بعد إزالة سور النادي النهري.. فيديو

ترشيحاتنا

خطأ دفاعي فادح.. الأهلي يتقدم علي الزمالك 1-0 بهدف محمد شريف

فرنسا.. مؤشرات أولية بخسارة حزب ماكرون في انتخابات البرلمان

من يؤخر صلاة المغرب.. صليها في وقتها لـ3 أسباب و6 نعم

زيادة جديدة في اسعار جيلي كول راي موديل 2022.. تفاصيل

شكري: مصر ستبني منصة لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا

سامح شكري: مصر ستبني منصة لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

اتأخرت على والدتي.. تفاصيل القبض على مجهول هشّم سيارة أمام استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ