خالد العناني يلتقي وزير الثقافة السعودي لبحث التعاون الأثري

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار اليوم، الأحد، بمكتبه في مقر الوزارة بالزمالك، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له خلال زيارتهم الحالية لمصر، لبحث تعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الآثار والمتاحف.

وحضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح، المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

ومن الجانب السعودي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي، وسعادة المشرف العام للشؤون الثقافية والعلاقات الدولية الأستاذ راكان الطوق، وسعادة الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، وسعادة وكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد الكنعان.

واستهل الدكتور خالد العناني، اللقاء بالترحيب بوزير الثقافة السعودي والوفد المرافق له، مؤكداً على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والسعودية والتي تشهد تعاوناً في مختلف المجالات ولاسيما السياحة والآثار .

كما هنأ وزير السياحة والآثار الوزير السعودي على نجاح المملكة في تسجيل عدد من المواقع التراثية السعودية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والتي كان آخرها موقع منطقة "حمى الثقافية" بنجران العام الماضي (٢٠٢١).

وخلال اللقاء، قدم وزير الثقافة السعودي التهنئة للدكتور خالد العناني على احتفالية "الأقصر... طريق الكباش" مشيدا بالنجاح الذي حققته هذه الاحتفالية.

وتطرق اللقاء لمناقشة سبل التعاون لتبادل الخبرات بين البلدين في مجال علم المتاحف وحفظ وترميم الآثار وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف.

