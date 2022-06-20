تحافظ على صحة القلب.. فوائد غير متوقعة لتناول التونة مرتين في الأسبوع

نعلم جميعًا أن تناول الأسماك أمر صحي ويجب علينا تناوله مرتين في الأسبوع على الأقل، فوائد تناول التونة كثيرة ، والتونة صحية بشكل كبير.

فوائد تناول التونة

1. يساعد قلبك

تعمل النسبة العالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية في لحم التونة على إحداث التوازن في الأوعية الدموية ، مما يقلل من نسبة الكوليسترول في الشرايين، انخفاض الكوليسترول في الشرايين يعني مشاكل أقل في تدفق الدم ومضخة القلب ، مما يؤدي إلى تحسين صحة القلب.

2. يخفض ضغط الدم

التونة غنية بالبوتاسيوم - وهو معدن يخفض ضغط الدم بشكل كبير، إن الجمع بين هذا العنصر ودهون أوميغا 3 يجلب تأثيرًا مضادًا للالتهابات لنظام القلب والأوعية الدموية.

وهذا يعني ضغطًا أقل ، وخطرًا أقل للإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والمشاكل المعقدة ، مثل انسداد الشرايين.

3. يحسن جهاز المناعة

لحم هذه السمكة غني بالمنجنيز والزنك وفيتامين ج والسيلينيوم - مضادات الأكسدة المعروفة بأنها معززات رئيسية لجهاز المناعة، تحارب مضادات الأكسدة الجذور الحرة ، وهي المنتجات الثانوية لعملية التمثيل الغذائي على المستوى الخلوي ، والتي يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة متعددة ، مثل السرطان.