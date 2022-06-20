لماذا نرى الكوابيس أثناء النوم؟.. العلماء يفسرون

إذا كنت من الأشخاص الذين يصابون بالكوابيس في كثير من الأحيان ، فقد تكون قادرًا على التخفيف من حدتها، فقد تعتبر دراسة الأحلام معقدة ، ولا يزال هناك الكثير من الأشياء التي لا يفهمها الباحثون.

ما هي الأحلام؟

الأحلام هي قصص وصور تخلقها عقولنا أثناء نومنا، ويواجه كل شخص على هذا الكوكب ما لا يقل عن ثلاثة إلى ستة أحلام في الليلة ، مع استمرار كل حلم من 5 إلى 20 دقيقة ، وفقًا لـ Medical News Today.

يمكن أن تكون الأحلام غريبة ، ورومانسية ، وغريبة الأطوار، وفي بعض الحالات مخيفة تُعرف باسم الكوابيس.

لماذا نحلم؟

يعتقد سيجموند فرويد ، أحد الآباء المؤسسين لعلم النفس الحديث ، أن الأحلام هي وسيلة للعقل لإطلاق الأفكار والمشاعر المكبوتة ، كما أشارت مجلة Scientific American.

ومع ذلك ، ينقسم الباحثون اليوم حول هذا الموضوع يعتقد البعض أن الأحلام ليس لها معنى ، بينما يعتقد البعض الآخر أنها عملية العقل الباطن في الدماغ لتفريغ المشاعر أو الصدمات العقلية.

الكوابيس ، على وجه التحديد موضوع يحير العلماء ، لأنها لا يمكن أن تكون مربكة للغاية فحسب ، بل مؤلمة للغاية.

لماذا لدينا كوابيس؟

من الصعب أن نحدد بشكل قاطع سبب إصابة الناس بالكوابيس ، على الرغم من أننا نعلم أنها تحدث غالبًا أثناء نوم حركة العين السريعة، وبينما لا يستطيع العلماء تحديد السبب الدقيق ، فقد تمكنوا من ربط عدة عوامل بزيادة احتمالية وجود أحلام مخيفة.

تشمل هذه المحفزات التوتر أو القلق ، والصدمات ، والحرمان من النوم ، وبعض الأدوية ، وإساءة استخدام العقاقير ، والاستهلاك العالي للكتب والأفلام المخيفة ، وفقًا لمايو كلينك، وفي بعض الحالات ، قد يكون لدى الشخص أحلام مخيفة في كثير من الأحيان بحيث يتم تشخيصه بـ اضطراب الكابوس.



كيف يمكن التوقف عن الشعور بالكوابيس؟

بقدر ما يعرف العلماء ، من المستحيل القضاء تمامًا على الكوابيس، ومع ذلك ، هناك عدة طرق لعلاج الأحلام السيئة اعتمادًا على السبب المفترض ، وفقًا للباحثين في جامعة هارفارد.

أولا ، يجب تحديد سبب التوتر ، إن وجد، وأوضح الباحثون أنه إذا تم تحديد عامل ضغوط ، فيجب إيجاد طرق فعالة للتعامل معه، وبالنسبة للكوابيس التي يسببها الدواء ، قد يلزم تغيير الجرعات أو إعطاء أدوية مختلفة.

يمكن لأولئك الذين يعانون من كوابيس ما بعد الصدمة أو المزمنة الاستفادة من البحث عن العلاج النفسي.

ووجدت بعض الدراسات أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من الكوابيس قد يكونون قادرين على تخفيف انزعاجهم من خلال تغيير وضع نومهم.

على وجه التحديد ، وجد الأستاذ المساعد في جامعة هونج كونج يان ، كالفين كاي تشينغ يو ، أن الأشخاص الذين ينامون على ظهورهم يعانون من المزيد من الكوابيس ويجدون صعوبة في تذكر أحلامهم.

قال يو: "قد تخلق أوضاع النوم المختلفة ضغطًا على أجزاء مختلفة من الجسم ، وقد تكون مشاعر الجسد هي مصادر عناصر الحلم".