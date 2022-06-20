عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لماذا نرى الكوابيس أثناء النوم؟.. العلماء يفسرون

صدى البلد

إذا كنت من الأشخاص الذين يصابون بالكوابيس في كثير من الأحيان ، فقد تكون قادرًا على التخفيف من حدتها، فقد تعتبر دراسة الأحلام معقدة ، ولا يزال هناك الكثير من الأشياء التي لا يفهمها الباحثون.

txt

خلال ساعات.. رياح شمسية خطيرة في طريقها للأرض

txt

دراسة جديدة: الجلوس أكثر من 6 ساعات يعجل بالوفاة

ما هي الأحلام؟
الأحلام هي قصص وصور تخلقها عقولنا أثناء نومنا، ويواجه كل شخص على هذا الكوكب ما لا يقل عن ثلاثة إلى ستة أحلام في الليلة ، مع استمرار كل حلم من 5 إلى 20 دقيقة ، وفقًا لـ Medical News Today.

يمكن أن تكون الأحلام غريبة ، ورومانسية ، وغريبة الأطوار، وفي بعض الحالات مخيفة تُعرف باسم الكوابيس.

لماذا نحلم؟
يعتقد سيجموند فرويد ، أحد الآباء المؤسسين لعلم النفس الحديث ، أن الأحلام هي وسيلة للعقل لإطلاق الأفكار والمشاعر المكبوتة ، كما أشارت مجلة Scientific American.

ومع ذلك ، ينقسم الباحثون اليوم حول هذا الموضوع يعتقد البعض أن الأحلام ليس لها معنى ، بينما يعتقد البعض الآخر أنها عملية العقل الباطن في الدماغ لتفريغ المشاعر أو الصدمات العقلية.

الكوابيس ، على وجه التحديد موضوع يحير العلماء ، لأنها لا يمكن أن تكون مربكة للغاية فحسب ، بل مؤلمة للغاية.

لماذا لدينا كوابيس؟
من الصعب أن نحدد بشكل قاطع سبب إصابة الناس بالكوابيس ، على الرغم من أننا نعلم أنها تحدث غالبًا أثناء نوم حركة العين السريعة، وبينما لا يستطيع العلماء تحديد السبب الدقيق ، فقد تمكنوا من ربط عدة عوامل بزيادة احتمالية وجود أحلام مخيفة.

تشمل هذه المحفزات التوتر أو القلق ، والصدمات ، والحرمان من النوم ، وبعض الأدوية ، وإساءة استخدام العقاقير ، والاستهلاك العالي للكتب والأفلام المخيفة ، وفقًا لمايو كلينك، وفي بعض الحالات ، قد يكون لدى الشخص أحلام مخيفة في كثير من الأحيان بحيث يتم تشخيصه بـ اضطراب الكابوس.

txt

وجبة غداء مع رجل أعمال مقابل 19 مليون دولار.. ما القصة؟

txt

الأمير ويليام عن شقيقه هاري: لم يحترم الملكة والعائلة


كيف يمكن التوقف عن الشعور بالكوابيس؟
بقدر ما يعرف العلماء ، من المستحيل القضاء تمامًا على الكوابيس، ومع ذلك ، هناك عدة طرق لعلاج الأحلام السيئة اعتمادًا على السبب المفترض ، وفقًا للباحثين في جامعة هارفارد.

أولا ، يجب تحديد سبب التوتر ، إن وجد،  وأوضح الباحثون أنه إذا تم تحديد عامل ضغوط ، فيجب إيجاد طرق فعالة للتعامل معه، وبالنسبة للكوابيس التي يسببها الدواء ، قد يلزم تغيير الجرعات أو إعطاء أدوية مختلفة.

يمكن لأولئك الذين يعانون من كوابيس ما بعد الصدمة أو المزمنة الاستفادة من البحث عن العلاج النفسي.

ووجدت بعض الدراسات أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من الكوابيس قد يكونون قادرين على تخفيف انزعاجهم من خلال تغيير وضع نومهم.

على وجه التحديد ، وجد الأستاذ المساعد في جامعة هونج كونج يان ، كالفين كاي تشينغ يو ، أن الأشخاص الذين ينامون على ظهورهم يعانون من المزيد من الكوابيس ويجدون صعوبة في تذكر أحلامهم.

قال يو: "قد تخلق أوضاع النوم المختلفة ضغطًا على أجزاء مختلفة من الجسم ، وقد تكون مشاعر الجسد هي مصادر عناصر الحلم".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

بعد هبوط تاريخي.. الذهب يعاود الارتفاع مجددا ومفاجأة في عيار 21 اليوم

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملئ خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

خلال ساعات.. رياح شمسية خطيرة في طريقها للأرض

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 20-6-2022

موضوعات متعلقة

خلال ساعات.. رياح شمسية خطيرة في طريقها للأرض

دراسة جديدة: الجلوس أكثر من 6 ساعات يعجل بالوفاة

مياه على القمر.. أدلة جديدة لعلماء بالصين

وجبة غداء مع رجل أعمال مقابل 19 مليون دولار.. ما القصة؟

الأمير ويليام عن شقيقه هاري: لم يحترم الملكة والعائلة

لمدة 72 دقيقة.. بوتين ينفي شائعات مرضه ووفاته في خطاب مطول

سجن وغرامة.. حبس صيادين لقتلهما اخطبوطا وتعذيب سمكة قرش في فلوريدا

ألم وجرح غائر.. تحد على تيك توك ينتهي بـ المستشفى

ترشيحاتنا

الوكالة الدولية للطاقة: 600 مليون إفريقي يعيشون دون كهرباء

غدًا بداية الصيف.. درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 20-6-2022

لماذا أخلت النيابة سبيل المتهم بتحطيم سيارة بمحيط استاد القاهرة؟ القصة كاملة

امتحانات الثانوية العامة 2022| الطلاب يتوافدون على اللجان لأداء الدين والتربية الوطنية

لمدة 14 ساعة .. قطع المياه عن مدينة 6 أكتوبر اليوم

حدث ليلا.. رفع كسوة الكعبة المشرفة.. حسن شحاتة يخرج عن صمته.. لجنة المسار الدستوري الليبي تختتم اجتماعاتها في القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

اتأخرت على والدتي.. تفاصيل القبض على مجهول هشّم سيارة أمام استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ