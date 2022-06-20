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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: انطلاق مسابقتي نبي الهدى وحج مبرور غدًا

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق مسابقتا "نبي الهدى" و "حج مبرور" غدًا الثلاثاء ، بالتعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم، وذلك في الأوقات التالية: 

المسابقة الأولى:  مسابقة "نبي الهدى"، وتذاع في تمام الساعة 11,35قبل الظهر، وهي مسابقة يومية تتضمن 30 سؤالًا، وتهدف إلى التعريف بمكانة وأخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وحسن الأدب معه عليه الصلاة والسلام، وتستهدف الأطفال والنشء والشباب تحت سن 18 سنة، وهي بجائزة يومية قدرها 500 جنيه، ومجموعة كتب من إصدارات الأوقاف لكل فائز، مع إعلان اسم الفائز يوميًا على إذاعة القرآن الكريم وموقع وزارة الأوقاف المصرية.

تابعونا على إذاعة القرآن الكريم أو عبر الرابط التالي:

 https://www.youtube.com/c/DrMokhtarGomaa

 

أما  المسابقة الثانية: مسابقة "حج مبرور"، وتذاع في تمام الساعة 6,35 قبل المغرب، وتقدم عشرين معلومة وعشرين سؤالا عن الحج وما يتصل به وعن الأضحية والأيام العشر وخطبة حجة الوداع، على مدار 20 يومًا بجائزة يومية قدرها 500 جنيه، ومجموعة كتب من إصدارات الأوقاف وإعلان اسم الفائز على إذاعة القرآن الكريم وموقع وزارة الأوقاف، وهي مسابقة مفتوحة للجميع.

تابعونا على إذاعة القرآن الكريم أو عبر الرابط التالي: 

https://www.youtube.com/channel/UCH7JI9a70r0s-ZJcm5dhCCw

وزارة الأوقاف اذاعة القران الكريم نبي الهدى حج مبرور

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