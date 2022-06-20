فيديو مسرب.. مجدى شطة يهدد ابن شعبان عبد الرحيم.. شاهد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيديو مسرب لمؤدى المهرجانات مجدى شطة وهو يتهجم على عصام شعبان عبد الرحيم ابن المطرب الشعبي الراحل فى مكتبه.

وكشف الفيديو عن سبب تهجم مجدى شطة على عصام شعبان عبد الرحيم حيث ظهر مجدى و بجواره بودى جارد ويوجه حديثه إلى عصام قائلا: أنا صبرت عليك كتير، عشان خاطر عم شعبان عبد الرحيم، قبل كده وهو في فرح تطلع المسرح وتقعد تحفل عليا مينفعش.

وأكد مطرب المهرجانات مجدي شطة في تصريح خاص لصدى البلد، أنه حالته الصحية بخير ولا يعاني من أي أمراض خطيرة كما أشيع في الساعات الأخيرة.

وقال مجدى شطة:" أنا زى الفل ، كان عندي شوية برد وخفيت الحمد لله ، أعراض البرد هي اللي كانت مأثرة على شكلي في الفيديو ".

وكان مجدي شطة قد ظهر في فيديو وهو بوجه يبدو عليه التعب وفقد بعض من وزنه ، وهو ما جعل البعض يفسر أنه قد أصيب بمرض خطير.

مجدي شطة يعود بعد غياب

بعد اختفاء طويل، عاد مغني المهرجانات مجدي شطة للظهور مجددا والتواصل مع جمهوره.



ونشر مجدي شطة فيديو عبر حسابه على فيس بوك ، ظهر فيه بشكل مختلف بعدما خسر بعض الوزن، وأوضح أنه غاب لأسباب شخصية دون الكشف عنها.

وقال مجدي شطة في الفيديو: "مجدي شطة بيحيكوا، قبل أي كلام هقولكم الأسباب ولا مش هينفع أقولكم الأسباب اللي كنت فيها، مش هينفع أقولكم لأني كنت في أسباب شخصية وربنا الأعلم ومش هقولكم أكتر من الكلمتين دول".



وأضاف في تعليقه على الفيديو كاتبا: "الحمدلله علي كل حاجة".

يذكر أن مجدي شطة أشتهر بسبب حربه على "السوشيال ميديا" مع مطرب المهرجانات حمو بيكا منذ بداية ظهورهما، وذلك بسبب أن الأخير استخدم اسمه في الدعايا لحفل كان من المقرر إقامته في محافظة الإسكندرية.



وكان مجدي شطة قد هاجم في وقت سابق الفنان محمد رمضان بسبب أغنيته "نمبر وان" عن طريق طرح كليب "مفيش حد نمبر وان"، ظهر فيه بملابس تشبه ملابس محمد رمضان في كليب "مافيا"، وتتباين تعليقات الجمهور وقتها بين مؤيدين ومنتقدين للعمل.