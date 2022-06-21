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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 21-6-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

أظهر سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء  الموافق 21-6-2022، بعد أن زاد أمس بمعدل 4 جنيهات علي الأقل علي مستوي الأعيرة الذهبية .

وبحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس، المتخصص في  أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي1004 جنيها للبيع و 1008 جنيها للشراء. 

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي1147 جنيها للبيع و 1152 جنيها للشراء .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى861 جنيها للبيع و 864 جنيها للشراء . 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة669 جنيها للبيع و 672 جنيها للشراء .

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8032جنيه  للبيع و8064جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 35.7 ألف جنيه للبيع و ألف جنيه35.83  للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.15مليون جنيه بيعا، و1.152مليون جنيه للشراء.

وبرر خبراء، أسباب ارتفاع أسعار الذهب؛ نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي، وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار24 اليوم سعر الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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