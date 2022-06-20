بايدن يرفض زيارة أوكرانيا خلال حضور قمة الناتو ودول السبع

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين، إنه "من غير المحتمل" أن يزور أوكرانيا عندما يسافر إلى أوروبا لحضور قمة مجموعة الدول السبع واجتماع قادة الناتو في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وذكر بايدن للصحفيين، إن زيارة أوكرانيا "غير مرجحة" في الرحلة المقبلة التي ستتضمن زيارات في ألمانيا وإسبانيا.



وقال بايدن إنه لا يريد أن "يسبب المزيد من الصعوبة للأوكرانيين" بزيارته.



ومن المقرر أن يسافر بايدن يوم السبت إلى شلوس إلماو في جنوب ألمانيا لحضور قمة قادة مجموعة السبع ، وهو اجتماع من المتوقع أن يتضمن التركيز على الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا.



وفي 28 يونيو، سيسافر بايدن إلى مدريد في إسبانيا، لحضور قمة الناتو لعام 2022 .

ويأتي قرار عدم السفر إلى أوكرانيا بعد أقل من أسبوع من إعلان إدارة بايدن أنها ستقدم مليار دولار إضافي كمساعدات عسكرية لأوكرانيا لمحاربة روسيا.



وتتضمن الحزمة شحنات إضافية من مدافع الهاوتزر والذخيرة وأنظمة الدفاع الساحلية.



وقال بايدن ، الذي كان يتحدث إلى الصحافة أثناء سيره على الرمال على شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير اليوم الاثنين، إنه يعتقد أنه "من المحتمل جدًا" أن تصبح أوكرانيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الجمعة، إن المفوضية أوصت بمنح أوكرانيا "وضع مرشح" في الاتحاد الأوروبي. وسرعان ما أدانت الحكومة الروسية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه الخطوة.



ودعا القادة الأوكرانيون - بمن فيهم رئيس الدولة فولوديمير زيلينسكي - بايدن إلى زيارة بلادهم منذ الربيع.

وقال زيلينسكي في مقابلة على شبكة سي إن إن في أبريل: "أعتقد أنه سيفعل. أعني ، هذا قراره بالطبع".