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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف موعد إطلاق سلسلة شاومي الرائدة Xiaomi 13

تسريبات تكشف موعد
تسريبات تكشف موعد إطلاق سلسلة شاومى الرائدة Xiaomi 13

أفادت تسريبات بأن شركة شاومى الصينية ستصدر أحدث سلسلة من هواتفها الرائدة Xiaomi 13 ، والتى قد تتكون من هاتفين رئيسيين هما Xiaomi 13  وXiaomi 13 PRO، مع عدد من التقنيات في الكاميرا والشحن السريع و التى تصدر لأول مرة، مع أقوى وأسرع معالج للفئة الرائدة. 

وبحسب موقع Gizchina فإن هواتف شاومي الرائدة Xiaomi 13 سيتم إطلاقها في شهر نوفمبر وسيتم طرحها في شهر ديسمبر نهاية العام ، مع عدد من الإمكانات الكبيرة منها بطارية سعة 5000 مللى أمبير، ذات شحن سريع سلكي 120 واط ، مع شحن لاسلكي 67 واط.

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وستعمل هواتف  شاومي الرائدة Xiaomi 13  بمعالج من نوع SNAPDRAGON 8 GEN2 والذى سيكون أحدث وأسرع معالج من شركة كوالكوم ومخصص للهواتف الرائدة ، مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ؛ و 1 تيرا بايت من مساحة التخزين الداخلي. 

وستأتى هواتف هواتف شاومي القادمة Xiaomi 13 مع تقنية  E5 LTPO2 ، التي تسمح بمعدلات تحديث متغيرة من 1-120 هرتز في الثانية، وجودة + QHD ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة بالموجات فوق الصوتية، وشهادة IP68 ضد الماء والغبار، وكاميرات محسنة للغاية مع مستشعرات تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

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