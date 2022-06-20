منى إش إش تجري عملية جراحية لاستئصال المرارة.. تفاصيل

أجرت منى اش اش عملية جراحية لاستئصال المرارة بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة كشف عنها والدها الفنان حسن أش أش.

وقال حسن أش أش لصدى البلد إن ابنته منى بصحة جيدة حاليا وخرجت من غرفة العمليات بعد استئصال المرارة.

ونشر الموسيقار حسن أش أش، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”، صورة تجمعه بابنته.

وعلق حسن أش أش قائلاً: “منى توأمى في العمليات الآن أدعو لها ولكل مريض وعفا الله عنا وعنكم”.

ولم يكشف الموسيقار حسن أش أش خلال المنشور عن طبيعة حالة ابنته الصحية.

وكانت قد نشرت الفنانة منى إش إش فى وقت سابق عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” صورة تجمعها بابنتها ماهيتاب ماجد المصرى ، من حفل زفافها

وعلقت منى إش إش قائلة : “ماهيتاب بنت بلد جدعة ومحترمة وحنونة وإللي يعرفها هايأكد كلامى.”

أولا هى قالت للمتطفلين المندسين إللى إحنا مانعرفش مين دول وهجموا علينا زى الجراد وزحموا المكان على المسرح وقفوا ورانا وادامنا كأنهم أصحاب الفرح غير اللى كانوا تحت مع المعازيم قالتلهم إنزلوا من على المسرح. مش اطلعوا برة زى عنواين المواقع الإلكترونية كاتبه عشان تلفت النظر. اسمعوا كلامها بتقول إيه وركزوا.

وتابعتى منى إش إش : “ وللعلم أنا طلبت منهم يوسعوا المكان وعريسها كمان ، وفى الاخر هى غضبت لأنهم لاحياة لمن تنادي ، واللي غلط فى بنتى ربنا ينتقم منه ” .