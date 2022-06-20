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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يستدعي «الساعي» في معسكره الأخير لكأس العرب للشباب

صدى البلد

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، ضم عمر الساعي لاعب فريق الناشئين مواليد 2003 إلي معسكره الأخير استعدادًا للمشاركة فى كأس العرب المقبل.

ويقام هذا المعسكر بالقاهرة خلال الفترة من 21 يونيه الجاري حتى 18 يوليو المقبل، يتخلله عدة مباريات ودية.

ويعد ” الساعي ” أحد العناصر المميزة لفرق قطاع الناشئين بالإسماعيلي، مما أدي إلى قيام حمزة الجمل المدير الفني لفريق الكرة الأول بضمه إلى المباراة الودية ضد طلائع الجيش والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء بالقاهرة قبل إنضمام اللاعب بساعات قليلة لمعسكر منتخب الشباب.

ومن المعروف أن بطولة كأس العرب ستقام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 18 يوليو حتى 6 أغسطس القادمين.

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