رئيس مدينة رأس غارب يشهد افتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب السقالة

شهد اليوم اللواء حامد احمد حامد رئيس المدينة افتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب السقالة وبدأت المراسم بمباراة كرة القدم لصغار السن وتلاها مباراة كرة القدم لكبار السن وأخيرا مباراة لكرة القدم للشباب وعرض للكاراتيه واختتم الافتتاح بتسليم الجوائز للاعبين المميزين وتسليم الدروع للسادة الضيوف.

واثنى حامد على المجهود المبذول من المديرية في سبيل توفير متنفس لهواة الرياضات في مدينة رأس غارب وخاصة منطقة السقالة.

وكلف رئيس مدينة راس غارب كلاً من الإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية و العلاقات العامة بمتابعة موقف تنفيذ المشروعات الجارية بقطاعات المدينة المختلفة .

وقامت اللجنة المشكلة بمتابعة الاعمال الجارية بمنطقة العبور من أعمال الصبة و تركيب البلدورات بشوارع المنطقة و توريد التربة الأساسية وعمل الفرمة للطرق بالمنطقة.

كما جاري الاستمرار في اعمال توريد و تركيب الانترلوك بشارع ربط ابن سينا بشارع الملك سعود.

وفى السياق اكد حامد بأنه جارى استكمال الاعمال الجارية بممشى الإذاعة و تركيب غرف الصرف و جاري استمرار العمل في تركيب البلدورات و متابعة استكمال اعمال الخرسانة العادية تجهيزاً لأعمال الانترلوك بالممشى.

واضاف حامد بأنه جارى الاستمرار في اعمال تغيير البلدورات والأرصفة بشارع مركز شباب الفتح المؤدي لشارع النيابة تجهيزاً لتركيب كابلات الكهرباء تمهيداً لتركيب أعمدة الإنارة كما جاري الاستمرار في تنظيف وإزالة الاتربة ومخلفات الأرصفة بشارع النيابة والشوارع الفرعية ،و جاري استكمال العمل في تركيب غرف الكهرباء بمنطقة الصحراوية إستعدادا لتركيب أعمدة الإنارة وتوصيل التيار الكهربي بالمنطقة.