أسعار بيع وشراء الريال السعودي اليوم السبت 25-6-2022

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 25 يونيو 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



أسعار الريال السعودى اليوم السبت

وسجلت أسعار الريال السعودى في مستهل تعاملات اليوم السبت فى البنوك ما يلي:

بلغ سعر صرف الريال السبت مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 5 جنيه للشراء و 5.01 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت فى بنو( مصر، الأهلى) نحو 4.99 جنيه للشراء و 5 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد) نحو 4.99 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.98جنيه للشراء و 5.01جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت فى بنوك ( بلوم،HSBC، المصرف العربي الدولي، التجارى الدولي CIB، الإسكندرية، المشرق) 4.98 جنيه للشراء و 5.01 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت فى بنوك( قناة السويس،الإمارات دبى الوطني )4.96جنيه للشراء و 5.01جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت بنك كريدى اجريكول نحو 4.95جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك قطر الوطني نحو 4.94 جنيه للشراء و 5.01جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت بنك التنمية الصناعية نحو 4.93جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت بنك البركة نحو 4.88جنيه للشراء و5.01جنيه للبيع.



وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى البنك العقارى المصري العربي 4.87جنيه للشراء و 5.01جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك( الكويت الوطني،أبوظبي التجاري) نحو 4.86جنيه للشراء و 5.01جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى العربي الافريقي الدولي نحو 4.85جنيه للشراء و 5.02جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 4.84جنيه للشراء و 5.02جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى المصرف المتحد نحو 4.82جنيه للشراء و 5.01جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الريال

ويقدم بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء الريال السعودي نحو 5 جنيهات للشراء .