محافظ المنوفية يقرر غلق مخبزين بلدى بتلا والباجور لمخالفتهم اللوائح والقوانين

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق مخبز بلدي بناحية إسطنها بمركز الباجور لمدة شهر كعقوبة إدارية لإنتاج خبز ناقص الوزن .

كما وافق المحافظ علي غلق مخبز بلدي بناحية كفر ربيع بمركز تلا لمدة شهرين كعقوبة إدارية وذلك لعدم وجود ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز ومخالفتهم التوجيه الوزاري رقم (30) لسنة 2017.

جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المخابز والأسواق ومحلات بيع اللحوم والسلع الغذائية ، بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.