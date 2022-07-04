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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضياء رشوان يدعو ممثلي الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية لتغطية اجتماع الحوار الوطني غدا

صدى البلد

صرّح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأنه تأكيداً لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فالسادة ممثلو الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، مدعوون لمتابعة اجتماع مجلس أمناء الحوار والمؤتمر الصحفي الذي سيعقبه، غدا الثلاثاء الموافق 5 يوليو الحالي في الساعة 1 ظهراً، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب .

وأضافت الصحفة الرسمية للحوار الوطني، أن التغطية الإعلامية ستكون بدون دعوة مسبقة، وفقط بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية.

وأوضحت الصفحة الرسمية للأكاديمية الوطنية للتدريب، ان عنوان مقرها الرسمى هو شارع البستان - الشيخ زايد – الجيزة ، بجوار أركان مول وأمام زايد ٢٠٠٠ ، مبنى رقم 1, بوابة رقم 3 ، والذى سيقام فيه فعليات الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني.

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