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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون أدوية.. علاج انسداد الأنف عند الرضع

صدى البلد

علاج انسداد الانف عند الرضع من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من الأمهات، فمن الصعب استخدام الأدوية و المضادات لعلاج انسداد الأنف بالأخص للرضع.

سيلان الأنف عند الرضع يمكن أن يكون شيئًا جيدًا،  إنها طريقة الجسم للتخلص من الجراثيم، ولكن عندما يعاني الطفل  من كثرة المخاط  فقد يتسبب ذلك في انسداد الأنف،  يمكن أن يؤدي أيضًا إلى صعوبة الأكل أو التنفس.
فهناك بعض العلاجات المنزلية و الطرق التي يمكن علاج انسداد الانف عند الرضع، وفقا لما نشره موقع webmd.

جرب القطرات المالحة

يمكنك شراء هذا من المتجر، ضع بضع قطرات في كل فتحة من الأنف ، ثم استخدم حقنة بصيلة لإزالة بعض المخاط، من الآمن تكرار ذلك كلما احتجت إلى ذلك، وإذا قمت بذلك قبل أن يأكل طفلك مباشرة ، فستجعل وقت تناول الطعام أسهل.
ومع ذلك ، هناك مشكلة واحدة، تعمل  القطرات المالحة بشكل أفضل إذا كان الطفل أقل من 6 أشهر، قد يصاب الأطفال الأكبر سنًا بالضيق عند استخدامه، إذا حدث ذلك  فلا بأس من تخطي هذا الجزء، يعمل المحلول الملحي على ترقيق المخاط ، لذا يمكنك تركه يعمل من أنفه بمفرده.
وإليك كيفية استخدام القطرات المالحة بالطريقة الصحيحة:
اضغط على المحقنة أولاً.
ضع الحافة برفق في فتحة أنف الطفل.
حرر المصباح ببطء.
اغسله بالماء والصابون بعد كل استخدام.
-إزالة المواد اللاصقة
أحيانًا يتصلب المخاط ويتحول إلى فوضى قشرية أو لزجة حول أنف الطفل، لتنظيفه بأمان  قم بتبليل قطعة قطن بماء دافئ وامسح المنطقة برفق.
-تبخر
ضعي رذاذ أو مرطب في غرفة الطفل لإضافة الرطوبة إلى الهواء، يساعد على تنظيف الأنف المسدود، نظف الجهاز بانتظام حتى لا ينمو العفن بداخله.
يمكنك الحصول على نفس التأثير المهدئ إذا جلست أنت والطفل في حمام مشبع بالبخار.

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