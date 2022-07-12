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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليورو ينهار ويسجل أقل من دولار واحد

اليورو مقابل الدولار
اليورو مقابل الدولار

 هبط سعر اليورو إلى ما دون دولار واحد، الثلاثاء، وسط أزمات الطاقة التي تدفع أوروبا إلى الركود، وزيادة الطلب على العملة الخضراء كملاذ آمن.

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وسجل اليورو 0.999 مقابل الدولار عند الساعة 10:14 بتوقيت غرينتش في تعاملات اليوم، وهو أقل مستوى منذ عام 2002، وذلك وفقاً لما نشرته سكاي نيوز عربية.

 

اليورو مقابل الدولار

اليورو أمام الدولار 2
اليورو أمام الدولار 2

ويعاني اليورو من عدة أزمات في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز والأغذية، بالإضافة إلى تأخر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة رغم معدلات التضخم الأعلى منذ نحو 40 عاما.

في المقابل تلقى الدولار دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.

أقل مستوى لليورو

وكان قد وانخفض اليورو لأقل مستوى له منذ 20 عاما ليقترب من التساوى مع الدولار الأمريكى وسط تكهنات وتقارير باحتمالية ارتفاع الأخير عليه لأول مرة منذ ظهور العملة الموحدة للقارة الأوروبية.

 

اليورو أقل مستوى لليورو دولار سعر اليورو اسعار الفائدة الدولار

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