مصرع طفلين وإصابة 14 في حادث سقوط ميني باص بترعة السلام بالدقهلية

لقي طفلان مصرعهما وأصيب 14 آخرون في حادث سقوط ميني باص بترعة السلام في الطريق الواصل بين محافظتي دمياط والدقهلية من قرية الإسكندرية الجديدة مركز الجمالية، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق خلال عودة أطفال من حفظة القرآن الكريم لقرية ليسا الجمالية بمحافظة الدقهلية وتم نقل المصابين إلى مستشفيات الجمالية والمنزلة ودمياط المركزي لتلقي العلاج.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة الجمالية بسقوط ميني باص بمياه ترعة السلام والمارة بين محافظتي الدقهلية ودمياط ووجود مصابين.

انتقل مأمور وضباط مركز شرطة الجمالية وقوات الإنقاذ النهري وجرى الدفع بأكثر من 7 سيارات إسعاف من محافظتي دمياط والدقهلية لموقع الحادث، إضافة إلى تحرك قوات الإنقاذ النهري لإنقاذ المواطنين.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري وعدد من أهالى المنطقة من رفع السيارة واستخراجها من المياه ويجرى البحث عن ركاب بالسيارة.

وقال احد شهود العيان إن الباص كان يقل عددا من الأطفال حفظة القرآن الكريم وتم نقل طفل متوفى إلى مستشفى الجمالية المركزي و14 مصابا آخرين كانوا داخل الميني باص إلى مستشفى الجمالية المركزي لتلقي العلاج اللازم، بينما يجري الآن البحث عن باقي ركاب السيارة بواسطة رجال الإنقاذ النهري.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة .