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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا .. سموحة يجدد تعاقده مع عبد الحميد بسيوني لموسم واحد

صدى البلد

قام مجلس ادارة نادي سموحة برئاسة وليد عرفات ، بتجديد التعاقد مع عبد الحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. ، لمدة موسم واحد ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

وجدد سموحة التعاقد مع عبد الحميد بسيوني، لمدة موسم ، وذلك بعد الجلسة التي عقدها وليد عرفات، مع المدير الفني مساء اليوم الثلاثاء، بحضور مجلس ادارة النادى والتي تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد التعاقد.

ويأتي ذلك في اطار سياسة مجلس ادارة النادى فى دعم إستقرار الفريق الاول لكرة القدم ، وأستمرار تقديم نتائج متميزة والمنافسة علي مقدمة جدول ترتيب الدورى خلال الموسم المقبل .

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