اتحاد الكرة يؤكد عدم صحة التسريب الصوتي الخاص بحكام لقاء الأهلي والجونة

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن التسريب الصوتي الذي انتشر مؤخرا والخاص بحكام مباراة الأهلي والجونة في الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري المصري مزيف ولا أساس له من الصحة.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي اليوم /الثلاثاء/ أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كلف المستشار القانوني للاتحاد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحسابات والصفحات، التي نشرت التسريب الصوتي المشار إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن هذه التصرفات من شأنها زعزعة الثقة في الحكام المصريين وإشعال الفتنة بين الجماهير.