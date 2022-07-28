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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطاب ينبذ الفتنة والتعصب.. الشركة المتحدة تعلن عودة قناتي الأهلي والزمالك للناديين

شعار الأهلى والزمالك
شعار الأهلى والزمالك

عقد مجلس إدارة الشركة المتحدة اجتماعا مشتركا مع مجلس إدارة الشركات التابعة التى تقوم بتحمل كافة تكاليف تشغيل قناتي الأهلي و الزمالك، و تم تدارس ما دار اليوميين السابقين واضعين في الاعتبار:

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بعد اجتماع مطول مع الشركة المتحدة.. عودة قناتي الأهلي والزمالك للناديين


١- المصلحة الأولي لرفعة الرياضة المصرية و كرة القدم كلعبة شعبية هامة.
٢- الحياد عن أي خلافات.
٣- جمهور رياضة كرة القدم و الذي يمثل الاهتمام الأول لدى مجلس الإدارة. 


وتم اتخاذ القرار بالإجماع على رد القنوات المعنية للناديين المعنيين، وفقا للآليات القانونية الجاري إعدادها و الاتفاق عليها مع الناديين أو من يمثلهما، وفقا لأحكام القانون، بحيث تؤول إدارة و تشغيل القناتين للناديين أو من يمثل كل منهما في هذا الشأن بشكل كامل.


وتؤكد الشركة المتحدة حرصها الكامل على دعم الرياضة المصرية والأندية المصرية والجماهير المصرية و على خطاب إعلامي ينبذ كل أشكال الفتنة والتعصب وكل سلوك يبتعد عن أخلاقيات الرياضة.

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