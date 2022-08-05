تراجع طفيف في سعر الذهب اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022

تراجع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022 بنحو 5 جنيهات في الجرام الواحد على مستوى الأعيرة المختلفة في محلات الصاغة، مقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر أمس.

وسجل سعر عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1060 جنيها للبيع و1070 جنيها للشراء.. ووصل عيار 24 الأعلى فئة لنحو 1211 جنيها للبيع و 1222 جنيها للشراء.. وبلغ سعر عيار 14 الأقل فئة 708 جنيها للبيع و 715 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 18 نحو 910 جنيهات للبيع و 919 جنيها للشراء.. وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 8520 جنيها للبيع و 8600 جنيه للشراء.. بينما بلغ سعر أوقية الذهب نحو 37.5 ألف جنيه للبيع و 38.61 ألف جنيه للشراء وكذلك سعر كيلو الذهب حوالي 1.205 مليون جنيه بيعا و 1.217 مليون جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بمنتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 4-8-2022.

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 5-8-2022.

وخلال التعاملات الصباحية المحددة اليوم الجمعة، شهد سعر الدولار استقرارا نسبيا في مستهل التداولات بدون أي تغيير في البنوك المصرية.

وكان الدولار قد ارتفع بمقدار 13 قرشا في نهاية ختام تعاملات أمس .

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بحسب ما اعلنه جدول أسعار العملات لدي البنك المركزي المصري نحو 19.03 جنيها للشراء و 19.14 جنيها للبيع.

متوسط سعر الدولار



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.010 جنيها للشراء و 19.16 جنيها للبيع في بنوك بلوم، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، HSBC، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، المشرق، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي، الكويت الوطني، كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.05 جنيها للشراء و 19.11 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، الأهلي، مصر".



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.07 جنيها للشراء و 19.13 جنيها للبيع في بنوك التجاري الدوليCIB، العقاري المصري العربي، البنك الأهلي المتحد



أعلى سعر

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.1 جنيها للشراء و 19.13 جنيها للبيع في بنكي ميد بنك و مصرف أبوظبي الاسلامي.



خدمات بنكية

وشهدت المعاملات المالية التي تمت من خلال القنوات الرقمية بالجهاز المصرفي ارتفاعا إلي 6.5 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 4 تريليونات آخر 2020، ما يعكس جهود البنك وتضافر جميع جهات الدولة في القضاء على الكاش وتعزيز المعاملات الإلكترونية.

الخدمات الرقمية



وارتفع عدد بطاقات الائتمان 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، بالتوازي مع اراءات إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» كان أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية .

ووصل عدد نقاط البيع الإلكترونية ارتفع إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017.

مشروعات البنك المركزي

وفي سياق متصل كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي عن أن البنك المركزي يعكف حاليا على إطلاق 3 مشروعات رئيسية، لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام الجاري 2022.

وأوضح أن المشروع الأول يشمل إطلاق ضوابط ومحددات عمل المصارف الرقمية للمصارف العاملة في السوق المحلية، مشيرا إلى المشروع الثاني هو يهدف إلى تعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.

ولفت نصر إلى أن المشروع الثالث الذي يستهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية من على بعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر.

وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي المصري، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.