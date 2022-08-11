مواعيد مباريات اليوم 11-8-2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات الهامة ولعل أبرزها مواجهات الدورى الأوروبي كما تختتم منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدورى المصري بلقاء الإسماعيلي والاتحاد السكندري .
الدوري الأوروبي
سلوفاكو التشيكي vs فنربخشة التركي – الساعة 7 مساء
ديديلانجي (لوكسمبرج( vs مالمو السويدي – الساعة 8 مساء
سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) vs أولمبياكوس – الساعة 8.30 مساء
الدوري المصري
الإسماعيلي vs الاتحاد السكندري – الساعة 6.30 مساء – ONTime Sports
الدوري القطري
الأهلي vs الدحيل – الساعة 4.30 مساء
العربي vs الريان – الساعة 6.40 مساء