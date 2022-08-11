مواعيد مباريات اليوم 11-8-2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات الهامة ولعل أبرزها مواجهات الدورى الأوروبي كما تختتم منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدورى المصري بلقاء الإسماعيلي والاتحاد السكندري .

الدوري الأوروبي



سلوفاكو التشيكي vs فنربخشة التركي – الساعة 7 مساء

ديديلانجي (لوكسمبرج( vs مالمو السويدي – الساعة 8 مساء

سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) vs أولمبياكوس – الساعة 8.30 مساء

الدوري المصري



الإسماعيلي vs الاتحاد السكندري – الساعة 6.30 مساء – ONTime Sports

الدوري القطري



الأهلي vs الدحيل – الساعة 4.30 مساء

العربي vs الريان – الساعة 6.40 مساء