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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم 11-8-2022 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات الهامة ولعل أبرزها مواجهات الدورى الأوروبي كما تختتم منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدورى المصري بلقاء الإسماعيلي والاتحاد السكندري .

الدوري الأوروبي

سلوفاكو التشيكي vs فنربخشة التركي – الساعة 7 مساء

ديديلانجي (لوكسمبرج( vs مالمو السويدي – الساعة 8 مساء

سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا)  vs أولمبياكوس – الساعة 8.30 مساء

الدوري المصري

الإسماعيلي vs الاتحاد السكندري – الساعة 6.30 مساء – ONTime Sports

الدوري القطري

الأهلي vs الدحيل – الساعة 4.30 مساء

العربي vs الريان – الساعة 6.40 مساء

الدوري الأوروبي الاسماعيلي الاتحاد السكندري الاتحاد

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