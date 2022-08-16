إصابة سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن بـ فيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بإصابة جيل بايدن، سيدة أمريكا الأولى بـ فيروس كورونا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن جيل بايدن عانت من أعراض شبيهة لنزلات البرد، وثبتت إصابتها بالفيروس بعد ظهور النتيجة الإيجابية للاختبار.

وكان البيت الأبيض، أعلن الشهر الماضي إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس "كورونا" المستجد ثم شفائه بعد أيام، فيما أعلن إصابته مجددا قبل قرابة أسبوعين.