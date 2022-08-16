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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إصابة سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن بـ فيروس كورونا

جيل بايدن و جو بايدن
جيل بايدن و جو بايدن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بإصابة جيل بايدن، سيدة أمريكا الأولى بـ فيروس كورونا.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن جيل بايدن عانت من أعراض شبيهة لنزلات البرد، وثبتت إصابتها بالفيروس بعد ظهور النتيجة الإيجابية للاختبار.
وكان البيت الأبيض، أعلن الشهر الماضي إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس "كورونا" المستجد ثم شفائه بعد أيام، فيما أعلن إصابته مجددا قبل قرابة أسبوعين.

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