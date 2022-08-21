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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول تعليق من محافظ أسيوط على حريق دير العذراء بدرنكة

حريق دير العذراء
حريق دير العذراء بدرنكة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،عن السيطرة على حريق محدود ببعض المخلفات الورقية بجوار سور المبانى السكنية بدير العذراء بجبل درنكة التابعة لمركز أسيوط ،وذلك خلال احتفالات الدير السنوية بختام صوم العذراء ولم يؤثر الحريق على سير الاحتفال الذى استكمل فعالياته بحضور كافة القيادات الدينية للدير والالاف الحضور من المواطنين . 


كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد بتمكن تمركز قوات الحماية المدنية المتمركزة بدير العذراء بدير درنكة من السيطرة على حريق بعض المخلفات الورقية بجوار سور المبانى السكنية بالدير مساء اليوم والتى لم تسفر عن اية خسائر ، وتم استكمال فعاليات الاحتفال وسط تواجد امنى مكثف من قوات الحماية المدنية ورجال الاسعاف تحسبا لاية طارىء نتيجة الحضور الكبير من المواطنين لاحتفالات الدير السنوية . 

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وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم – ان المواطنين يواصلون الاحتفال داخل الدير وجميع كنائسه ولا يوجد ما يدعو للقلق ، واستقرار الاوضاع ،مناشداً جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات أو بيانات غير رسمية منعاً لاثارة القلق ،مؤكدا على تواصله المستمر مع قيادات الدير وطمأنة المواطنين . 


كان محافظ أسيوط قد وجه كافة القيادات التنفيذية بالتنسيق مع القيادات الامنية وقيادات الكنيسة والدير لاستقبال الاحتفال هذا العام وتذليل كافة العقبات امام المواطنين والتنسيق مع إدارة المرور لوضع خطة مرورية لمنع التكدس والزحام المروري لتسهيل الحركة المرورية ووصول الزوار إلى الدير فضلًا عن وضع الكوردونات والحواجز الحديدية وتغيير بعض المسارات والضخ بكفاءات من رجال الشرطة في محيط الدير والطرق المؤدية إليه.

ولفت إلى التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي للدفع بسيارات المياه لسد احتياجات الزوار والمترددين على الدير والتنسيق مع التنشيط السياحي وإدارة السياحة لاستقبال الوفود المشاركة في الليلة الختامية وتوزيع مطويات وCD لشرح الأماكن السياحية التي تتمتع بها المحافظة ، فضلا عن التنسيق مع مديرية الصحة ومرفق الإسعاف بتوفير سيارات الاسعاف والنقاط الطبية بمقر محيط الدير ،خلال الاحتفال بذكرى رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضى المصرية وختام احتفال الدير السنوى بصيام العذراء والتي يحتفل بها اقباط مصر كل عام فى الفترة من 7 أغسطس وحتى 21 أغسطس .

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