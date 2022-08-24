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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من 6 لـ 9.. عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة

عمرو دياب
عمرو دياب

طرح الفنان عمرو دياب أغنية "من 6 لـ9" حصريا عبر منصة أنغامي.

 

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجتا ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داوود وشيري شكري والبوستر تصوير فوتوغرافي كريم نور.

 

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أحدث أغنياته "باريس" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داود وشيري شكري، تصوير فوتوغرافي كريم نور.

عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة "من 6 لـ9" بتوقيع أيمن بهجت قمر

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وقد شهد صيف الميجا ستار عمرو دياب لعام 2022 انتعاشة قوية حيث طرح عدد من الأغنيات حصرى على أنغامي  منها هتدلع .. ثم اللى يمشي يمشي .. اللوك الجديد .. أعقبها بميجا ميكس غنائي بدأت بأغنية ( ناس حلوة ) وأغنية ( ب و ح و ب و ك ) ثم اغنية وزير السعادة.

 

قال المهندس حسام الجمل المدير التنفيذى لانغامي مصر وشمال أفريقيا.. .. تظل أنغامي ملتزمة بإطلاق المزيد من العروض المبتكرة وتقديم قيمة للعملاء من خلال محتوى هو الأفضل فى فئته مع مميزات جديدة مبتكرة و الاستمرار في توسيع نطاقها العالمى.

 

تعتبر أنغامي “Anghami” أول شركة تكنولوجية عربية يتم إدراجها في بورصة ناسداك الأمريكية، وأول شركة عربية تُدرج في السوق نفسه منذ أكثر من 25 عاماً.

 

تعد شركة أنغامي صاحبة أشهر منصة بث موسيقي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأسست في بيروت العاصمة اللبنانية، وتم إطلاقها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012.

عمرو دياب الفنان عمرو دياب انغامي منصة أنغامي ايمن بهجت قمر كريم نور

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