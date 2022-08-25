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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شركة مياه الشرب في الأقصر تناقش خطة السلامة والمأمونية

صدى البلد

شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر إنعقاد الجنة العليا للإشراف علي خطط سلامة ومأمونية المياه للشركة، برئاسة اللواء مهندس محمد يحيي كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وذلك بحضور أعضاء اللجنة من الجهات التنفيذية- مهندس هاني أبو الحجاج مدير هندسة حماية النيل- مهندس محمد حسين علي مدير هندسة الري بالاقصر- كيمائي أحمد السعدي أحمد جهاز شئون البيئة -مهندس محمد رضوان حسن مدير إدارة شئون البيئة- الاستاذ طه فهمي مدرية الشئون الصحية وأعضاء اللجنة من قطاعات الشركة المختلفة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لخط سلامة ومأمونية المياه لنظم الإمداد بالشركة.

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ورحب رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالحضور كما أكد على أهمية خطط سلامة مأمونية المياه وماتمثله من منهج لإدارة المخاطر كون تلك الخطط توفر الوسيلة الأكثر فعالية لضمان سلامة إمدادات مياه الشرب بإستمرار من خلال منهج شامل لتقييم وإدارة المخاطر ليشمل جميع الخطوات في إمدادات المياه من مصادر المياه إلي المستهلك.

 تهدف من خلالها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر نحو الوصول بمياه الشرب لأعلى جودة ممكنة وذلك طبقا للمنهجية المتبعة والتي تصب في مصلحة المواطن الأقصري وتحقق الهدف العام الذي تسعي الشركة لتحقيقه وهو كوب ماء نظيف وصرف صحى آمن.

وأوضح يحيى أهمية خطط مأمونية تداول الصرف الصحي حيث هي الأداة الأولى لتقييم المخاطر وإدارتها والتحكم فيها بغرض أمن وسلامة تداول الصرف الصحي بحيث تغطي نظام الصرف بدءاً من تجميع الصرف الصحي وحتي إعادة إستخدام السيب النهائي والحماة. ليعتبر كل هذا ضمن رؤية مصر 2030 التي تهتم بمصادر المياه حيث أنها قلب التنمية المستدامة وضرورتها للتنمية الاقتصادية والطاقة وإنتاج الغذاء.

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