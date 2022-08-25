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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدور الثاني للثانوية العامة| تداول أسئلة اللغة الأجنبية الأولى بعد توزيعها باللجان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد  جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة و إجابات امتحان اللغة الاجنبية الأولى الذي يؤديه طلاب الشعبتين العلمية والادبية داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 .

جاء ذلك بعد مرور نصف ساعة من توزيع امتحان اللغة الأجنبية الأولى داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022.

و يقوم  فريق مكافحة الغش الالكتروني بتتبع الصور المتداولة، لتحديد مكان وهوية مصورها لعمل محضر و تطبيق عقوبات قانون مكافحة الغش الالكتروني عليه.

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امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022| بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى في اللجان

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التعليم تتابع وصول امتحان اللغة الأجنبية الأولى للجان الدور الثاني للثانوية العامة

وبدأ منذ التاسعة صباحا طلاب الثانوية العامة  امتحان اللغة الاجنبية الاولى في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022.

ويبلغ اجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يمتحنون اللغة الاجنبية الثانية في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 الان  46 ألف و195 طالب/ وطالبة على مستوى الجمهورية من الشعبتين العلمية والادبية ..

ويستمر زمن امتحان اللغة الاجنبية الاولى داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 لمدة ثلاث ساعات من 9 صباحا حتى 12 ظهراً.

وكانت قد انطلقت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 يوم من السبت 20 اغسطس 2022 ، وسوف تنتهي وفقا لـ جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 يوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022.

وقد شهدت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 منذ يومها الاول استمرارا لظاهرة الغش الالكتروني بعد توزيع اوراق الاسئلة في اللجان ، حيث مازال بعض الطلاب يتمكنون من تصوير الامتحان وارساله لجروبات الغش على تليجرام ليتم تبادل الاجابات .

ومن جانبها تعلن وزارة التربية والتعليم يوميا في بياناتها الرسمية التي تصدر بعد كل امتحان ، عن تمكن فريق مكافحة الغش الالكتروني من ضبط عددا من حالا الغش الالكتروني مشددة على انها تتخذ الاجراءات القانونية ضد هذه الحالات وتطبق عليهم عقوبات قانون الغش.

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