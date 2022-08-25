أمريكا تؤكد موقفها بشأن حق قبرص استغلال موارد الطاقة بمنطقتها الاقتصادية الخالصة

أعادت الولايات المتحدة الأمريكية التأكيد على موقفها بشأن حق قبرص في استغلال موارد الطاقة الموجودة في منطقتها الاقتصادية الخالصة.



ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن بيان لمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال فيه إن "السياسة الأمريكية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص طويلة الأجل ولم تتغير".



وجاء البيان في أعقاب الإعلان الأخير من قبل كونسورتيوم إيني توتال بشأن اكتشاف كميات "كبيرة" من الغاز الطبيعي في المنطقة 6 من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص.



وأضاف البيان: "نعتقد أن موارد النفط والغاز القبرصية مثل جميع مواردها يجب أن يتم تقاسمها بشكل عادل بين المجتمعين".



وخلص البيان بالقول إننا "نظل متحدين مع حلفائنا وشركائنا في التزامنا بتعزيز أمن الطاقة الأوروبي وتقليل اعتمادنا الجماعي على الطاقة الروسية ومواصلة الضغط على الكرملين".