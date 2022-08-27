عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رفع الفائدة وصعود جنوني لـ الدولار .. رئيس الفيدرالي يعصف ببورصة أمريكا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أثار الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمس الجمعة، جدلاً واستياءً واسعًا بين المستثمرين حيث أشار إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة، وتركها مرتفعة لفترة من الوقت حتى يتأكد من إنجاز مهمته في كبح التضخم، مستبعدا أن يعكس الفيدرالي هذا المسار قريبا.

وقال باول في كلمة طال انتظارها على هامش ندوة جاكسون هول، يوم الجمعة، إن "إعادة التضخم إلى مستوى 2 بالمئة، هو الشاغل الأساسي للفيدرالي في الوقت الحالي، على الرغم من أن هذه السياسة سوف تسبب بعض الألم الاقتصادي للمستهلكين والشركات".

وأضاف "من شأن أسعار الفائدة المرتفعة والنمو البطيء وظروف سوق العمل... أن تؤدي إلى تراجع التضخم لكنها ستجلب بعض الألم للأسر والشركات، وهذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألما أكبر بكثير".

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أن استعادة استقرار الأسعار من المرجح أن تتطلب الحفاظ على سياسية تقيدية لبعض الوقت، مضيفًا أن "السجل التاريخي يحذر بشدة من سياسة التخفيف قبل الأوان.. يجب أن نستمر في ذلك حتى يتم إنجاز المهمة".

زيادة كبيرة في الفائدة

ينصبّ تركيز اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الوقت الحالي على إعادة التضخم إلى مستهدف 2 في المئة، إلا أن باول أكد أن زيادة أخرى "كبيرة بشكل غير عادي" في سعر الفائدة الرئيسي قد تكون مناسبة في اجتماع سبتمبر، لكنه قال إن القرار سيعتمد على مجمل البيانات والتوقعات.

وقبل كلمة باول، كان المستثمرون يرجحون احتمال زيادة الفائدة ما بين 50 و75 نقطة أساس أخرى في اجتماع سبتمبر، وذلك بعد أن رفعها بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو الماضي للمرة الثانية على التوالي.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: سنفعل ما يلزم لترويض التضخم حتى لو كان مؤلمًا للاقتصاد

رئيسة المركزي الأوروبي: تغير المناخ له تأثير واضح على التضخم والقطاع المالي

وتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة في يوليو الماضي إلى 8.5 بالمئة على أساس سنوي، بأكثر من التوقعات، بفضل انخفاض أسعار البنزين، لكنه لا يزال عند مستوياته المرتفعة الأعلى منذ أكثر من 40 عاما.

الأسهم الأمريكية تتهاوى

بعد خطاب باول على الفور، تهاوت الأسهم الأمريكية في تعاملات الجمعة، وقال بعض المحللين إن الخطاب أربك توقعات الفائدة قبيل اجتماع سبتمبر المرتقب للاحتياطي الفيدرالي.

وعمّقت الأسهم الأمريكية خسائرها عقب خطاب جيروم باول لتصل خسائر مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” إلى 2 في المئة،، فيما فقد مؤشر “ناسداك 100” نحو 2.7 في المئة، من من قيمته.

وتفاعل المستثمرون مع خطاب باول بزيادة عوائد سندات الخزانة ذات الآجال الأقصر، و صعدت السندات لأجل عامين إلى 3.44 في المئة، بينما استأنف منحنى عائد السندات لأجل عامين إلى 10 سنوات التسطح.

كما واصل المستثمرون الرهان على رفع زيادة سعر الفائدة بنصف نقطة أو بثلاثة أرباع نقطة أخرى في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 20 إلى 21 سبتمبر.

الدولار يقترب من أعلى مستوى له منذ عقدين

قبل خطاب باول استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين مقابل العملات الرئيسية الأخرى أمس الجمعة، وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بشكل مطرد خلال الأسبوعين الماضيين، وهو قريب جدا من ذروة عقدين عند 109.29 التي سجلها في منتصف يوليو. وفي أحدث تداولات خلال يوم الجمعة، كان مستقرا عند 108.470.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: سنفعل ما يلزم لترويض التضخم حتى لو كان مؤلمًا للاقتصاد

الفيدرالي الأمريكي: إجراءات مكافحة التضخم تسبب بعض الألم للأسر ‏والشركات

وفي أوروبا، أدى ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن أزمة أوكرانيا إلى انخفاض التوقعات الاقتصادية، وأثقل كاهل اليورو والجنيه الإسترليني.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1.17750 دولار، إذ توقعت الجهات التنظيمية المعنية في بريطانيا ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية بنسبة 80 بالمئة، وحذرت من "أزمة" تحتاج إلى إجراءات حكومية عاجلة.

 

 

 

تراجع التضخم البنك المركزى الأمريكي أمريكا البنك المركزي المركزى دولار اسعار الفائدة الفيدرالى الامريكى معدل التضخم الاقتصاد اقتصاد الدولار الطاقة الفيدرالى سعر الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مجلس الاحتياطي الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عوائد سندات الخزانة تراجع معدل التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي المركزي الامريكي تعاملات الجمعة باول رفع الفائدة رئيس الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. الدولار يتراجع بقوة.. وهذا سعره أمام الجنيه في البنوك

طلب العفو من الخطيب| فرج عامر: رمضان صبحي يتمنى العودة لـ الأهلي

ميرهان حسين الأجرأ.. كاش مايوه الفنانات يثير الجدل في صيف 2022

تطور مفاجئ.. فرمان فرنسي بتأجيل انتقال مشاريبوف إلى الأهلي

كاش مايوه جريء.. داليا مصطفى تظهر بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

الأهلي ينتظر الحصول على 3.5 مليون دولار في الساعات المقبلة.. تفاصيل

مستعد وجاهز.. إكرامي يفاجئ الجميع عن عودة رمضان صبحي للأهلي| ماذا قال؟

بث مباشر الآن مباراة الزمالك والمصري (0-0) في الدوري

موضوعات متعلقة

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: سنفعل ما يلزم لترويض التضخم حتى لو كان مؤلمًا للاقتصاد

الفيدرالي الأمريكي: إجراءات مكافحة التضخم تسبب بعض الألم للأسر ‏والشركات

ترشيحاتنا

بعد اقتراب اسمه من الأهلي.. وحيد خليلوزيتش وصل بمنتخب المغرب لكأس العالم

الاتفاق النووي .. هل تهاجم إسرائيل إيران بعد إنهاء أمريكا للصفقة؟

هل التبرع بالدم يحتسب صدقة ؟ اعرف أفضل أنواع الصدقات الجارية

موعد مباراة الزمالك المتبقية في الدوري المصري والقناة الناقلة

طبيبة الغلابة.. وفاة دكتورة داخل عيادتها بأزمة قلبية والحزن يخيم على قريتها بالمنوفية

فضل الصدقة .. أنواعها وفوائدها و5 أخطاء تحرمك من أجرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محيرة البنات .. سر نضارة بشرة مي عز الدين |مش هتصدق

بحبل السرة.. شاهد استخراج رضيع حي من تحت التراب بباكستان

ظهر عليها الكبر.. نيللي كريم بإطلالة لن تصدقها|شاهد

فساتين مكشوفة.. البطانة وضعت 3 فنانات في مأزق| نوال الزغبي الأبرز

فيديو

يتخطى المليار جنيه.. سيف الوزيري يكشف تفاصيل عقد رعاية الأهلي|فيديو جراف

بعد مشهد زفاف سمية الخشاب بعام.. محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

فوقي لنفسك .. سبب هجوم ميار الببلاوي على شيرين وسر ندمها وعلاقة حسام حبيب

من هي سارة الزكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ