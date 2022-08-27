خدمة مميزة.. الداخلية تعلن عن إصدار صحيفة الحالة الجنائية بـ "داندى مول"

أعلنت وزارة الداخلية بدء تشغيل وحدة إصدار صحف الحالة الجنائية المميكنة "مميزة" بالمركز التجارى (داندى مول بمحافظة الجيزة) وذلك إعتباراً من اليوم السبت الموافق 27/8/2022.

يأتى ذلك إستمراراً لخطوات تطوير منظومة إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة "مميزة" والتى تم إطلاقها بوحدة إصدار صحف الحالة الجنائية بالمركز التجارى (سيتى ستارز) بمحافظة القاهرة ، وكذا (المركز الرئيسى بالعباسية لإصدار صحف الحالة الجنائية المميكنة بخدمتى "العادى - والمميز") كخدمة إختيارية.. خلال شهر يونيو الماضى.

إستكمالاً لسعى وزارة الداخلية نحو الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للجماهير وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

أكاديمية الشرطة

ومن جهته، وفرت أكاديمية الشرطة منافذ لاستخراج الوثائق المطلوبة من المتقدمين "صحف الحالة الجنائية - القيد العائلى"، للطلاب، في إطار عملية التسهيل عليهم، لاستخراج الأوراق من نفس المكان.

وكانت أكاديمية الشرطة بدأت فى استقبال طلبات الالتحاق من الحاصلين على الثانوية العامة 2022 هذا العام من يوم 4 أغسطس وحتى نهاية الشهر.

أما الحاصلون على المؤهلات الجامعية، فبدأت أكاديمية الشرطة فى استقبال طلبات الالتحاق من 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر.

مواعيد التقديم لكلية الشرطة 2022

وبدأت أكاديمية الشرطة فى استقبال طلبات للالتحاق بها فى أول أغسطس حتى 18 من نفس الشهر للحاصلين على الثانوية للعام الماضي، ومن 4 أغسطس حتى نهاية الشهر للحاصلين على الثانوية العامة 2022 هذا العام، ومن 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق.

شروط القبول في كلية الشرطة 2022

الالتحاق بكلية الشرطة.. اشترطت أكاديمية الشرطة في المتقدمين لها، أن يكون الطالب مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

اختبارات كلية الشرطة 2022

الالتحاق بكلية الشرطة.. ويخضع الطلاب الراغبون للالتحاق في كلية الشرطة 2022 لعدد من الاختبارات، أبرزها اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، وليس للطالب حق الإعادة فى هذا الاختبار حال رسوبه، فضلاً عن اختبارى المقاس والقوام، حيث يتم قياس طول القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وهناك اختبار القوام، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن "الطول ـ 90 "، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

الكشف الطبي للمتقدمين في كلية الشرطة 2022

كما يخضع الطلاب المتقدمين للالتحاق في كلية الشرطة 2022 للكشف الطبى، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة، وللمتقدم فى حالة رسوبه الحق فى الإعادة لمرة واحدة فقط، بينما يتم إجراء الكشف النفسى أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذا الاختبار، ويؤدى الطالب الاختبار الرياضى فى عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فى حالة رسوبه، ويخضع الطالب عقب ذلك إلى كشف السمات، من خلال إخضاع الطالب لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية، ولا يحق للراسب الإعادة فى هذه الاختبارات، ثم يأتى عقب ذلك اختبار الهيئة.

ويحصل الملتحقون بكلية الشرطة 2022 على العديد من المزايا، أبرزها أن الخريج يتمتع بجميع المزايا المقررة لضباط الوزارة، وأهمها رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته، ورعاية رياضية بالاشتراط فى نوادى الشرطة على مستوى الجمهورية، ورعاية اجتماعية "المصايف - الحج - العمرة – الرحلات"، ورعاية ثقافية "السماح بالدراسات العليا والبعثات".

التقديم في كلية الشرطة إلكترونيا 2022

التقديم في كلية الشرطة إلكترونيا 2022، يمكن لجميع الفئات والطلاب المحددين إجراؤه بسهولة ويسر، حيث إن تقديم كلية الشرطة 2022 من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: https://moi.gov.eg/home/contact.

تنسيق كلية الشرطة 2022 /2023

تنسيق كلية الشرطة 2022 /2023، يزداد البحث عليه، وكذلك البحث عن كلية الشرطة 2022 بعد إعلان قبول دفعة جديدة.

تنسيق أكاديمية الشرطة 2022 /2023، يكون كما أعلنت الوزارة للطلبة الحاصلين عن 65%؜ في الثانوية العامة فأكثر، ويكون التقديم من خلال الإنترنت.

التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة 2022

التخصصات الجامعية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة 2022-2023، وهي “الطب للحاصلين على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وخريجي العلوم الطبية المساعدة، وعلاج طبيعي وطب أسنان وصيدلة وطب بيطري وتمريض وهندسة ونظم المعلومات وفنون تطبيقية واقتصاد وعلوم سياسية وسياحة وفنادق وعلوم والتربية الرياضية وتربية موسيقية وتربية نوعية وزراعة وإعلام وآداب وخدمة اجتماعية وتجارة وألسن وآداب”.