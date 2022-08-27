راغب علامة ينعى الفنان اللبناني جورج الراسي

نعى الفنان راغب علامة الفنان الراحل جورج الراسي، وذلك عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر" .

وكتب راغب علامة: "كم هو مفجع خبر وفاة الفنان جورج الراسي وصديقته في حادث السير المؤلم صباح اليوم.. التعازي الحارة لأهله واحبابه وأصدقائه ولأصدقائنا الفنانين. البقاء لله. ولأهله الصبر والسلوان. الله يرحمك يا جورج".

وكشفت تقارير إخبارية لبنانية، عن وفاة المطرب جورج الراسي شقيق الفنانة نادين الراسي - في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 27 أغسطس، بعد حادث سير مروع.

وذكر موقع LBC اللبناني، أن جورج الراسي، كان يستقل سيارته بصحبة صديقته وتدعى “ز. م”، وفجأة اصطدمت سيارته بالرصيف على طريق عام المصنع، وتهشمت السيارة كليا.