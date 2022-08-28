الملكة رانيا الأكثر جدلا.. أسعار خرافية لـ إطلالات المشاهير خلال الإسبوع

ظهرت خلال هذا الأسبوع العديد من نجمات الفن والمشاهير بمجموعة مختلفة ومتنوعة من الإطلالات التي تنوعت بين الكاجوال و الكلاسيك و فساتين السهرة أيضا.



لكن أثارت بعض نجمات الفن و مشاهير الوطن العربي جدلا واسعا على السوشيال ميديا، وذلك بعدما ظهرن بإطلالات و أزياء مبالغ في سعرها كما وصفها رودا مواقع التواصل الأجتماعي.

أسعار إطلالات المشاهير

نرصد لكم من خلال السطور التالية أبرز أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع…

الملكة رانيا

ظهرت الملكة رانيا في الصورة بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بنطلون ستان باللون المستردة واتسم التصميم ببعض النقوشات التي زادت من جاذبيتها و نسقت معه بلوزة محتشمة بنفس نقشة ولون البنطلون.

وحملت إطلالة الملكة رانيا توقيع دار الأزياء العالمية ERDEM، وبلغ سعر الإطلالة 769 يورو قبل الخصم أما بعد الخصم وصل ثمنها إلى 384 يورو أي ما يقرب من 7300 جنيه مصري.

الملكة رانيا

هيفاء وهبي

لفتت هيفاء وهبي الأنظار في الصور بمجموعة من الإطلالات العصرية و الكاجوال، وظهرت في أول إطلالة ببنطلون باللون الأخضر مع توب باللون الأبيض، نسقت مع هذه الإطلالة حقيبة يد فخامة من البراند العالمي dolce and gabbana بما يعادل حوالي 18.528 الف جنية مصري، ، واتسمت باللون الموف و أكملت إطلالتها بقبعة مبهجة من VALENTINO GARAVANI، وقد بلغ سعرها ما يقرب من 184 دولار أي 3540 جنيها مصريا.

هيفاء وهبي

إما إطلالة هيفاء وهبي الثانية، ارتدت بنطلون جينز مع توب كت باللون الأزرق، مما أبرز رشاقتها وانتعلت حذاء باللون الأصفر بكعب عالي، مع حقيبة من الجلد باللون الأصفر ، ووصل سعر حقيبة هيفاء وهبي 38500 دولار أي ما يعادل 738957.46 بالجنيه المصري، وهي من ماركة Mightychic.

هيفاء وهبي

بلقيس فتحي

تزينت بلقيس فتحي بمجموعة من المجوهرات الراقية حيث لافتت الأنظار ب أقراط مصنوعة من حجر الألماس حملت توقيع براند مارلي، قد بلغ سعرها ٣٤,٦٨٧ ريال سعودي أي ما يقرب من ١٧٥ الف جنيه مصري مما أثار الجدل.

بلقيس

درة

ظهرت في إحدى جلسات التصوير بفستان عصري وبلغ سعره 950 دولارا، أي ما يتجاوز 18 ألف جنيه.