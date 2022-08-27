تويوتا تختبر التوقف التلقائي وتجنب الاصطدام.. شاهد

تعد شاحنة تويوتا تندرا المعاد تصميمها بمثابة تحسن كبير مقارنة بالإصدار الذى يسبقها ، حيث تحتضن الشاحنة الراحة والتكنولوجيا ومجموعة نقل الحركة الهجينة المتوفرة، وتم وصف النظام الجديد كميزة أمان تأمل الشركة ألا يضطر السائقون إلى استخدامها أبدا.

شاحنة تويوتا تندرا

وتقدم سيارة تويوتا تندرا المعاد تصميمها بنظام يستشعر ما قبل الاصطدام أثناء التوقف في حالات الطوارئ، وتستفيد كل أنظمة الكبح في التندرا من ذألك النظام المتطور للتوقف التلقائي من خلال توفير استجابة أكثر سلاسة وراحة للفرامل .

وتظهر شاحنة تويوتا تندرا وهي تسحب مقطورة مضاف لها سيكويا كابستون الفاخرة وتزن 2،805 كجم، ومع وجود سيارة دفع رباعي ثقيلة، ثم اقتربت الشاحنة والمقطورة من هدف ثابت يشبه سيارة فولكس فاجن جولف وعندما اقتربوا، تم تنشيط نظام ما قبل الاصطدام والذي جعل كل من التندرا ومقطورتها تتوقف عند نقطة آمنة.

شاحنة تويوتا تندرا

علاوة علي ذألك فأن النظام الجديد للتوقف التلقائي في شاحنة تويوتا تندرا يعمل على تحسين الاستقرار ويقلل أيضًا من مسافات الكبح، كما أنه يساعد على تجنب الاصطدام أو على تخفيف الحوادث التي يتسبب فيها عدم اهتمام السائقين.

شاحنة تويوتا تندرا

تمتد تقنيات السحب في تندرا إلى ما هو أبعد من نظام ما قبل الاصطدام للمقطورة، حيث يحتوي النموذج أيضًا على توجيه المقطورة الخلفي ومساعد المسار المستقيم، والذي يحافظ تلقائيا على المقطورات في خط مستقيم أثناء الرجوع للخلف، ويعمل نظام مراقبة النقطة العمياء في الشاحنة أيضًا على تحديد طول المقطورة لتحذير السائقين بشأن المركبات في الممرات المجاورة.